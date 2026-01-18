VLADIMIR LUČIĆ ZA "LICE NACIJE" NA RTV PANČEVO: 2025. pobednička za "Telekom"

GOST ovonedeljnog “Lica nacije” na Regionalnoj Radio – televiziji Pančevo bio je direktor “Telekoma“ Srbija Vladimir Lučić.

Foto: RTV Pančevo

Lučić je govorio o uspesima ove kompanije, fokusirajući se na period od 2018. do 2025. godine.

Zajedno sa tim uspesima krenuli su i napadi na “Telekom”, ali i na predsednika Srbje Aleksandra Vučića, a sve u cilju zaustavljanja I destabilizacije kompanije.

Nizom poslovnih uspeha “Telekom” Srbija uspešno je završio i 2025. godinu.

Već decenijama odlični poslovni rezultati ove kompanije, na čelu sa generalnim direktorom Vladimirom Lučićem, ne izostaju.

Međutim, gde su uspesi tu su i zli jezici i loše namere da te uspehe osujete, ospore i učine ih manjim.

Tako je bilo i u ovom slučaju.

“Telekom” Srbija jedna je od kompanija koja je bila najviše napadana. Samo u prošloj godini bilo je više od 3000 naslova protiv Lučića i “Telekoma”.

- Ta 2018. bila je presudna za nas. Napravili smo udarac SBB-u, jer je on postao žrtva sopstvene taktike. Imao je 55 odsto tržišta i dogovor o nenapadanju kablovskih operatora i svake godine skupljao je pare. Onda smo došli mi, odjednom kupili 20 operatora, deo tržišta preuzeli i konsolidovali. Najzad, 2025. uspeli smo da uradimo ono što smo zacrtali, da zvanično najvećeg kablovskog operatora, preuzmemo zajedno sa Yetelom. Ne samo da smo promenili tržišno učešće od 60 odsto, nego i tržišnu poziciju. Naši kanali su dobili nacionalnu pokrivenost. Zbog toga je 2025. ključna, jer je konačno stavila tačku “Telekoma” Srbija na lošu poziciju u internetu i televiziji, a od toga napravila izuzetan prinos. Pobeda je bila draža u tome, jer je taktika našeg konkurenta, Junajted grupe, bila ne da njima poboljšaju uslove, nego da nas zaustave. U oktobru 2018. kada mi kupujemo Kopernikus, od tada kreće neverovatna kampanja protiv nas, isključivo da se mi destabilizujemo i zaustavimo – rekao je Vladimir Lučić.

Nisu izostali ni napadi na predsednika Aleksandra Vučića, ali oni su samo pozitivno uticali na njegov rejting i još više podigli šer.

- Na više nivoa su koristili i politički udar ovde i na kraju su pokušali lobistički u čitavom svetu kako bi zaustavili Telekom. Hteli su da naprave jedan medijski monopol, da im služi za političke ambicije. Glavna meta im je bio predsednik Aleksandar Vučić. Broj negativnih objava koje taj čovek ima je ogroman. Činjenica zašto smo bili najviše napadani, jer smo upravo mi bili ti koji su im bili prepreka da ostvare medijsku dominaciju - objasnio je Vladimir Lučić.

Gde su napadi na predsednika, tu nije isključena ni njegova porodica, te su u jednom od tih pokušaja hteli Andreja Vučića i Vladimira Lučića da stave na američku crnu listu.

- Bilo je jasno da će SBB iz godine u godinu padati. Pošto nisu mogli ništa više da urade na tržištu, oni su krenuli do kraja protiv Telekoma. Angažovali su jednu od najozbiljnijih britanskih lobističkih kompanija koja se zove “Hajgejt”, sa glavnim ciljem da mene i Andreja Vučića stave na američku crnu listu. Njihovi mediji su bili deo te kampanje, Andreja Vučića su povezivali sa nekim kriminalnim aktivnostima, a onda su te vesti prevodili na engleski. Oni su preko “Hajgejta” pokušali da utiču na neke druge medije kao što su “Balkan free media” u Briselu, a onda su hteli da se povežu sa nekim drugim medijima poput “Guardiana”, te na taj način utiču i na evropske medije. Potcenili su snagu “Telekoma” I snagu Srbije – kazao je Vladimir Lučić.

Telekom Srbija i dalje nastavlja sa unapređivanjem svog sadržaja i širenjem na tržištu.

Sledeći projekat je Amerika, a kako je i sam zaključio povezivanje sa velikim kompanijama dobro je kako za Telekom, tako i za Srbiju.

