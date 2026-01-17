PAZITE KADA KUPUJETE AUTO U NEMAČKOJ: Manipulacija na svakom trećem polovnom automobilu - Rizik još veći kod uvezenih vozila
IAKO uvezeni automobili čine značajan deo tržišta polovnih vozila širom Evrope, kupci bi, pre kupovine, trebalo pažljivo da procene sve rizike. Pošto države ne razmenjuju podatke o vozilima, na tržištu je mnogo automobila sa manipulisanom kilometražom.
Prema podacima policije u Nemačkoj, na svakom trećem polovnom automobilu menja se stanje na brzinomeru, prenosi Hrvatski autoklub. Dakle, i kupci iz regiona koji nabavljaju vozila u Nemačkoj, mogu očekivati da će ući u istu statističku kategoriju.
Nameštanje brzinomera, tvrde stručnjaci, na tržištu se nudi već za 50 eura.
Studija koju je sprovela kompanija carVertical, specijalizovana za podatke o automobilima, pokazuje da bi kupci automobila u Hrvatskoj morali biti posebno oprezni, jer postoji veća verovatnoća da uvozna vozila imaju vraćenu kilometražu.
Anketa koju je carVertical sproveo širom Evrope pokazala je da je 75% vozača zabrinuto zbog skrivenih nedostataka, a više od trećine – 35% njih – izjavilo je da je već bilo prevareno.
Nakon analize istorije vozila koje su korisnici u Hrvatskoj proverili od septembra 2024. do avgusta 2025. godine, utvrđeno je da je 2,2% vozila imalo vraćenu kilometražu. Međutim, statistika ne odražava stvarni razmer ove prakse.
Među uvoznim automobilima 2,5% je imalo manipulisan brojač kilometara, dok je kod vozila korišćenih samo u Hrvatskoj taj udeo iznosio 1,6%. Time je rizik kod uvezenih vozila oko 1,6 puta veći.
Dodatno, anketa sprovedena na više od 10.000 vozača u Evropi pokazala je da 46,3% kupaca ne veruje prodavcima polovnih vozila. Mnogi su već bili prevareni, pa kupovina polovnjaka često predstavlja stres.
Pošto se zapisi o kilometraži, istorija nezgoda i drugi važni podaci čuvaju u državi iz koje vozilo potiče, prodavci ponekad ni sami ne znaju da automobil koji prodaju ima lažiranu kilometražu ili ozbiljna oštećenja iz prošlosti.
- Države imaju različite zakone o manipulaciji kilometražom, što otežava kontrolu ove vrste prevare na međunarodnom nivou. Kako se istorija vozila ne prenosi pri izvozu, rizik kupovine automobila sa vraćenom kilometražom značajno je veći kod uvoza - objašnjava Matas Buzelis, stručnjak carVertical-a.
Broj uvezenih automobila razlikuje se po zemljama, a najviše ih je u Litvaniji, Srbiji i Ukrajini. Od automobila proverenih u Hrvatskoj putem ove platforme, 67,3% je uvezeno, dok je 32,7% korišćeno u zemlji.
Više uvoznih vozila znači i veći rizik skrivenih nedostataka.
- Automobili obično putuju iz zapadne ka istočnoj i centralnoj Evropi. To što auto dolazi iz Nemačke, Francuske ili druge zemlje ne znači da je u dobrom stanju. Svaki automobil ima svoju priču, a neke od njih nisu lepe - navodi Buzelis.
Ako je automobil korišćen samo u jednoj zemlji, lokalne institucije uglavnom imaju detaljnu dokumentaciju o njegovoj prošlosti. Međutim, kada se vozilo uveze, istorijski podaci često ne „putuju“ sa njim.
Anketa pokazuje da 83,2% ispitanika smatra da bi kupci trebalo da imaju uvid u istoriju vozila, a 61,5% podržava deljenje neosetljivih podataka kako bi se to omogućilo.
Iako neke države tretiraju broj šasije kao lični podatak, više od 70% ispitanika smatra da to ne bi trebalo da bude osetljiva informacija.
Rezultati carVertical-a pokazuju da je 35% vozača bilo prevareno – kupili su automobil sa vraćenom kilometražom ili skrivenim nedostacima. Veća transparentnost donela bi više sigurnosti na tržište polovnih automobila.
(Bankar.me)
BONUS VIDEO:
5 MINUTA SA RESTAURATOROM OLDTAJMERA: Sa automobilima se igrao kao dete, a to radi i kao veliki
Preporučujemo
VEĆINA VOZAČA ZA OVO NE ZNA: Otkriveno čemu zapravo služi dugme na sigurnosnom pojasu
02. 01. 2026. u 22:06
"DOBIO DOZVOLU NA LUTRIJI?!" Muke žive - snimak parkiranja obišao svet (VIDEO)
01. 01. 2026. u 16:43
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)