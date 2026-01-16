SRBIJA UVELA UVOZNE KVOTE: Na udaru pojedini proizvodi od gvožđa, čelika i portland cementa

SRBIJA je od 1. januara do 30. juna ograničila uvoz pojedinih proizvoda od gvožđa i čelika, kao i portland cementa donošenjem Uredbe o uvođenju privremene mere za obezbeđenje ekonomske stabilnosti industrija od strateške važnosti za ekonomiju zemlje.

Foto: Nenad Živanović

Uredba obuhvata pet grupa proizvoda - portland cement, toplo valjane i hladno valjane proizvode od čelika, rebrasti betonski čelik, toplo valjanu žicu u koturu i rebrasti betonski čelik u šipkama.

Nakon popunjavanja tarifnih kvota čiji je ukupan obim 421.094 tona, a od čega je najveći deo namenjen uvozu cementa - 250.350 tona, na uvoz pomenutih proizvoda primenjivaće se carina od 50 odsto.

Uvozne kvote najviše se odnose se na Evropsku uniju, Tursku, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Severnu Makedoniju, Ukrajinu, Kinu i Belorusiju.

Kako je navedeno u uredbi, kvote se dele na podkvote, a radi očuvanja tradicionalnih tokova trgovine, sprečavanja poremećaja na tržištu i očuvanju ekonomske stabilnosti svaka podkvota se deli na individualne kvote opredeljenih prema državi odnosno carinskoj teritoriji koje imaju izražen interes za snabdevanje tržišta.

Ističe se da je obim svake individualne kvote srazmeran udelu u ukupnom uvozu posmatranih proizvoda u periodu 2020-2024, odnosno, poslednjih pet godina za koje su dostupni celoviti podaci.

Precizira se da se u cilju ravnomernog snabdevanja tržišta tokom posmatranog perioda, svaka individualna kvota deli na kvartalne podkvote, odnosno određeni su kvartalni maksimumi za period 1. januar - 31. mart i 1. januar - 30. jun 2026.

Kvartalni maksimum je utvrđen da bi bilo omogućeno prelivanje kvote ukoliko se ne ispuni u jednom, odnosno prvom kvartalu.

Raspodela tarifnih kvota prema uredbi vrši se metodom zasnovanom na hronološkom redosledu vremena prihvatanja odgovarajuće deklaracije za stavljanje robe u slobodan promet, a na način "prvi došao, prvi uslužen", a postupak sprovodi Uprava carina, koja o uvozu mesečno izveštava Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine Srbije.

U uredbi piše i da uvoznici koji žele da ostvare povlašćeni tarifni tretman u okviru kvota moraju da dostave dokaz o preferencijalnom poreklu proizvoda, u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini.

(Tanjug)

