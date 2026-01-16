CENA PRAVA SITNICA: Gas u Evropi prvi put skuplji od 450 dolara za hiljadu kubika
BERZANSKE cene gasa u Evropi prvi put od juna premašile su 450 dolara za hiljadu kubnih metara, proizlazi iz podataka sa trgovanja.
Naime, jutros je cena gasa iznosila 411,8 dolara da bi nešto pre zatvaranja cena skočila do rekordnih 450,5 dolara, što je za 13,1 odsto skuplje nego prethodnog dana.
Kako se navodi, poslednji put su cene gasa na berzi premašile nivo od 450 dolara 23. juna 2025. godine.
Prosečna cena gasnih fjučersa prošle godine neznatno je premašila 420 dolara, što je gotovo 9 odsto više nego godinu ranije.
Najviše vrednosti cene gasa zabeležene su 2021–2022. godine — tako stabilno visoki nivoi nisu viđeni od 1996, odnosno tokom celokupne istorije funkcionisanja gasnih habova u Evropi. Istorijski rekord od 3.892 dolara zabeležen je početkom proleća 2022. godine.
sputnikportal.rs
