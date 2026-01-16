BIVŠI DIREKTOR MMF-a: SAD su glavni neprijatelj dolara

SJEDINjENE Države su glavni neprijatelj dolara, smatra istaknuti brazilski ekonomista i bivši izvršni direktor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Paulo Nogeira Batista Mlađi.

Foto: AP

Vašington sve više koristi svoju nacionalnu valutu kao oružje, potkopavajući poverenje u američki dolar i širi zapadni finansijski sistem, rekao je on u ekskluzivnom intervjuu za RT.

-Glavni neprijatelj dolara i međunarodnog platnog sistema koji kontroliše Zapad su same SAD, rekao je Batista i istakao: "Postoji udaljavanje od dolara, od američkih trezorskih obveznica, što je u velikoj meri rezultat zloupotrebe (finansijskih) instrumenata kao što je SVIFT."

Prema njegovim rečima, "najznačajniji slučaj" takve zloupotrebe je Rusija, gde je oko 300 milijardi dolara rezervi Centralne banke zamrznuto na Zapadu pod sankcijama uvedenim nakon eskalacije sukoba u Ukrajini 2022. godine.

Pored zamrzavanja imovine, SAD i njihovi saveznici su uklonili većinu ruskih banaka iz međubankarskog sistema za razmenu poruka SVIFT i uveli potpune zabrane transakcija ključnim finansijskim institucijama, odsecajući Rusiju od zapadnog finansijskog sistema kojim dominiraju dolar i evro.

Prema Batistinim rečima, 2022. godina je bila prekretnica kada su dedolarizacija i udaljavanje od finansijskih institucija povezanih sa SAD ubrzali.

-Zemlje poput Rusije i Kine, kao i Irana, već su pretrpele sankcije ili strah od sankcija od SAD... Ali ovo je bila prekretnica zbog obima ruskih rezervi i zamrznute imovine. Od 2022. godine, glavne centralne banke, na primer kineska, udaljavaju se od američkih trezorskih obveznica, rekao je.

Udeo dolara u globalnim deviznim rezervama stalno opada tokom poslednje četiri godine. Rusija je u suštini eliminisala zapadne valute u trgovini sa zemljama ZND i BRIKS-a, koje su isto činile sa svojim drugim partnerima.

Gledajući unapred, Batista smatra da će dolar ostati "važna" globalna valuta ali će se udaljavanje od američke valute nastaviti i njegova "hegemonija" postepeno slabiti.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"