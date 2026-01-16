AZERBEJDŽANSKI SOCAR: Počeli smo sa isporukama prirodnog gasa u Nemačku i Austriju

AZERBEJDžAN je prvi put počeo da isporučuje prirodni gas Nemačkoj i Austriji, navodi se u današnjem saopštenju državne energetske kompanije Azerbejdžana SOCAR.

Foto D. Milovanović

Gas iz Azerbejdžana teče Transjadranskim gasovodom (TAP), koji ide od grčko-turske granice preko Grčke i Albanije do južne Italije, odakle se transportuje dalje na sever, prenosi portal Azer njuz.

Isporuke Austriji i Nemačkoj će se obavljati preko Italije, što dodatno jača ulogu te zemlje kao ključnog gasnog čvorišta.

Gas iz Azerbejdžana sada snabdeva 16 zemalja, a to su, pored Nemačke i Austrije, Srbija, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska, Grčka, Hrvatska, Severna Makedonija, Slovačka, Ukrajina, Turska, Gruzija, i Sirija, kao i Albanija od ove godine.

Nemački Špigel podseća da je potražnja za gasom iz Azerbejdžana porasla nakon ruske invazije na Ukrajinu, kada je Evropska unija počela da smanjuje zavisnost od isporuka iz Rusije.

U tom kontekstu, SOCAR je u junu potpisao desetogodišnji ugovor sa nemačkom energetskom kompanijom SEFE o isporuci 1,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

SEFE je bivša Gaspromova nemačka ćerka firma, koju je nemačka vlada preuzela tokom energetske krize 2022. kako bi sprečila njen bankrot.

Prema navodima iz kompanije, deo isporuka preko Italije namenjen je upravo nemačkom tržištu.

Azerbejdžan je u 2025. godini u Evropu izvezao ukupno 12,8 milijardi kubnih metara gasa, a dalji rast izvoza, prema ocenama stručnjaka, zavisiće od novih investicija i proširenja kapaciteta gasovoda.

Pojedine nevladine organizacije ipak upozoravaju na rizik da se ruski gas indirektno plasira u Evropu pod azerbejdžanskom oznakom, što bi moglo da oslabi evropske napore za potpunu diverzifikaciju snabdevanja energijom.

(Tanjug)

