OGLASIO SE SIJARTO: Potpuna obustava iz Mađarske u Ukrajinu
BUDIMPEŠTA je obustavila izvoz dizel goriva u Kijev, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
- Obaveštavam vas da su isporuke dizel goriva Ukrajini obustavljene. One neće biti obnovljene dok se ne obnove isporuke nafte putem naftovoda Družba - rekao je on na konferenciji za novinare.
Slovačka je donela sličnu odluku. Premijer Robert Fico je takođe zapretio Volodimiru Zelenskom potpunim isključenjem struje.
Kako je objavio mađarski portal Mandiner, tranzit preko naftovoda Družba je obustavljen krajem januara.
Sijarto je napomenuo da ga je Kijev zatvorio iz izmišljenih političkih razloga, jer za to nije bilo tehničkih osnova.
Preporučujemo
U PRODAJI PRVI MOTOR NA VODONIK: Kavasaki zvanično počeo da prima porudžbine
18. 02. 2026. u 15:41
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE: Isplata nezaposlenima u petak
18. 02. 2026. u 15:40
NAMIRIVANjE OBAVEZA: Rok za prvu ratu poreza ističe danas
18. 02. 2026. u 15:34
ČADEŽ: Srbija u Nju Delhiju sa nacionalnom AI platformom
18. 02. 2026. u 15:19
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)