OGLASIO SE SIJARTO: Potpuna obustava iz Mađarske u Ukrajinu

BUDIMPEŠTA je obustavila izvoz dizel goriva u Kijev, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Obaveštavam vas da su isporuke dizel goriva Ukrajini obustavljene. One neće biti obnovljene dok se ne obnove isporuke nafte putem naftovoda Družba - rekao je on na konferenciji za novinare.

Slovačka je donela sličnu odluku. Premijer Robert Fico je takođe zapretio Volodimiru Zelenskom potpunim isključenjem struje.

Kako je objavio mađarski portal Mandiner, tranzit preko naftovoda Družba je obustavljen krajem januara.

Sijarto je napomenuo da ga je Kijev zatvorio iz izmišljenih političkih razloga, jer za to nije bilo tehničkih osnova.