Ekonomija

OGLASIO SE SIJARTO: Potpuna obustava iz Mađarske u Ukrajinu

Новости онлине

18. 02. 2026. u 16:20

BUDIMPEŠTA je obustavila izvoz dizel goriva u Kijev, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

ОГЛАСИО СЕ СИЈАРТО: Потпуна обустава из Мађарске у Украјину

Foto: Profimedia

- Obaveštavam vas da su isporuke dizel goriva Ukrajini obustavljene. One neće biti obnovljene dok se ne obnove isporuke nafte putem naftovoda Družba - rekao je on na konferenciji za novinare.

Slovačka je donela sličnu odluku. Premijer Robert Fico je takođe zapretio Volodimiru Zelenskom potpunim isključenjem struje.

Kako je objavio mađarski portal Mandiner, tranzit preko naftovoda Družba je obustavljen krajem januara. 

Sijarto je napomenuo da ga je Kijev zatvorio iz izmišljenih političkih razloga, jer za to nije bilo tehničkih osnova.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAMIRIVANJE OBAVEZA: Rok za prvu ratu poreza ističe danas
Ekonomija

0 2

NAMIRIVANJE OBAVEZA: Rok za prvu ratu poreza ističe danas

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu za poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas, a poreski obveznici treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

18. 02. 2026. u 15:34

Politika
Tenis
Fudbal
BAŠTA NEBOJŠINE BOJE: Ćopić je veličanstven, pisao je poeziju u prozi

BAŠTA NEBOJŠINE BOJE: "Ćopić je veličanstven, pisao je poeziju u prozi"