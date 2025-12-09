ANKETA "NOVOSTI": Građani zadovoljni novim zakonom o legalizaciji - " Ono što je naše da legalizujemo, a ne da se mučimo" (VIDEO)
ZAKON o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome), koji je donet na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dočekan je sa oduševljenjem od strane građana!
- Sve je bolje, ono što je naše da legalizujemo, a ne da se mučimo. Ima dosta objekata koji su nelegalizovani, cela Kaluđerica, ljudi žive tamo preko 40-50 godina i normalno je da krene legalizacija naših objekata, a ne tuđih - naveo je jedan od sugrđana.
Radost i oduševljenje zbog ovog zakona nisu krili ni ostali građani:
- Super je, neka bude super. - rekla je jedna prolaznica.
- Čuo sam da je donešen, nisam baš detaljno upoznat, ali mislim da će to poboljšati neke stvari kada je u pitanju registrovanje nekretnina koje nisu registrovane - istakao je jedan od građana.
Podsetimo, prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Procedura je vrlo jednostavna, a više o tome pročitajte klikom OVDE.
