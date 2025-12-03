NOVI KRUG STAMBENIH KREDITA ZA MLADE: Ovo su odgovori na sva pitanja - Proces detaljno od banke do ključeva

SKUPŠTINA Srbije usvojila je Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, čime je omogućeno da se ova mera pomoći mladima produži i sledeće godine.

Za tu svrhu obezbeđeno je dodatnih 200 miliona evra, dok je ovogodišnja garantna šema vredela 400 miliona evra.

Očekuje se da uz pomoć ovih sredstava do prvog stana dođe ukupno oko 7.500 mladih.

Ko može da dobije subvencionisani kredit

Ova državna pomoć namenjena je mladima od 20 do 35 godina, koji su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište u zemlji.

Korisnici kredita mogu biti:

- zaposleni na određeno ili neodređeno vreme,

- preduzetnici, poljoprivrednici, samostalni umetnici, kao i nezaposleni, ali pod uslovom da imaju kreditno sposobnog jemca iz porodice.

Kako se subvencija odnosi na kupovinu prvog stana, potrebno je da korisnik ne poseduje nekretninu na svoje ime. Takođe, u zakonu se navodi da korisnik subvencije ne sme da ima neizmirenu materijalnu obavezu prema banci u prethodnih 12 meseci (pre 1. januara 2025. godine).

Kako izgleda proces - od banke do ključeva

Mladi koji žele da konkurišu za subvencionisani stambeni kredit mogu se informisati i započeti proceduru u bilo kojoj od osam banaka koje učestvuju u programu.

Država garantuje za deo kredita, dok subvencioniše učešće koje najčešće iznosi 20 odsto vrednosti nekretnine, što mladima značajno smanjuje potrebu za velikim početnim kapitalom.

U praksi, to znači da se mlada osoba koja ispunjava uslove može zadužiti pod povoljnijim uslovima, a država preuzima rizik dela obaveze – što bankama omogućava da kredite odobre i onima koji inače ne bi prošli procenu kreditne sposobnosti.

Ako se šema produži - šta sledi?

Ukoliko Vlada i Narodna banka Srbije zvanično usvoje produženje garantne šeme, to bi moglo da znači:

- još najmanje 5.000 novih korisnika tokom 2026. godine,

- dodatnih 200 miliona evra državne garancije,

- moguće olakšanje kriterijuma za samostalne radnike i nezaposlene, kao i učešće novih banaka u programu.

Prethodni krug subvencija pokazao je da najveće interesovanje dolazi iz Beograda, Novog Sada i Niša, ali se očekuje da sledeći ciklus obuhvati i više manjih gradova i opština, posebno u Vojvodini i Šumadiji.

Koliki iznos kredita je dostupan?

Maksimalni iznos kredita: 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Rok otplate: do 40 godina.

Minimalno učešće: 1%.

Kolika je kamatna stopa?

Prvih 6 godina fiksna kamatna stopa do 3,5%, uz subvenciju države od 20% kamate.

Nakon toga: EURIBOR + 2%.

Koje nekretnine dolaze u obzir?

Stan, kuća, zemljište sa građevinskom dozvolom.

Novogradnja, starogradnja ili objekti u izgradnji sa završenih najmanje 60% radova.

Kamatna stopa u prvih 6 godina je fiksna i ne može biti veća od 3,5%, dok država subvencioniše 20% iznosa kamate.

Koliko uštede donosi subvencija?

Za stan od 100.000 evra na 30 godina, mesečna rata bi bez subvencije iznosila oko 450 evra, dok bi uz državnu pomoć rata bila manja za oko 90 evra, što znači da bi korisnik u prvih šest godina otplate uštedeo čak 6.500 evra.

