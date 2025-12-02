Ekonomija

RATEL ODOBRIO: Ove tri kompanije dobile dozvole za korišćenje 5G mreže u Srbiji

Predrag Stojković

02. 12. 2025. u 13:51

REGULATORNO telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Ratel) je nakon sprovedene aukcije dodelio pojedinačne dozvole za korišćenje 5G mreže za tri ponuđača - Telekomu Srbija, Jetelu i A1 Srbija, koji su u roku uplatili prvu polovinu naknade za korišćenje dodeljenog radiofrekvencijskog spektra, u ukupnom iznosu od 150.049.715 evra.

Foto: Shutterstock

-Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, Ratel - Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge je, dana 2. decembra 2025. godine, dodelio pojedinačne dozvole za korišćenje radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskim opsezima 694-790 MHz, 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805- 1880 MHz, 1920-1980/2110- 2170 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz. Dozvole su dodeljene operatorima Telekom Srbija, Yettel i A1 Srbija, koji su u predviđenom roku uplatili prvu polovinu naknade za korišćenje dodeljenog radiofrekvencijskog spektra, u ukupnom iznosu od 150.049.715 evra, navedeno je u saopštenju Ratela.

Direktor Ratela Dragan Pejović je, u prisustvu članova Saveta i saradnika, svečano uručio dozvole generalnom direktoru kompanije Telekom Srbija Vladimiru Lučiću, generalnom direktoru kompanije Yettel Majk Mišelu i generalnoj direktorki kompanije A1 Srbija Judit Albers.

Izdavanjem pojedinačnih dozvola su se, između ostalog, stekli uslovi da sva tri operatora započnu komercijalno pružanje usluga uz korišćenje 5G tehnologije, što predstavlja veliki korak ka modernizaciji mobilnih mreža i pružanju boljih usluga, navedeno je u saopštenju.

sputnikportal.rs

