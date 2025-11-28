ODLIČNA VEST ZA VOZAČE: Pojeftinili benzin i dizel, ovo su nove cene goriva

NOVE cene goriva koje će važiti do petka, 5. decembra upravo su objavljene.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 201 dinara, dok će cena benzina biti 181 dinar.

Evrodizel je pojeftinio za tri dinara i koštaće 201 dinar. Cena benzina biće niža za dva dinara i za litar će biti potrebno 181 dinar.

Nove cene će biti na snazi narednih sedam dana.

Poskupela nafta

Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cena nafte je blago porasla nakon dužeg perioda kada je bila u padu, dok su u fokusu analitičara preliminarni podaci o inflaciji u Francuskoj, Španiji, Italiji i Nemačkoj.

Novembar je bio nestabilan mesec za akcije, pošto je na tržištu zavladao strah zbog moguće precenjenosti tehnoloških kompanija i očekivanih prinosa povezanih za veštačkom inteligencijom, prenosi CNBC.

Na berzama je zbog toga zabeležen niz rasprodaja akcija, a situacija se donekle umirila u poslednjoj nedelji novembra nakon što je američka centralna banka (Fed) nagovestila da će sniziti kamatne stope na sastanku 9. i 10. decembra.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati pao za 0,09 odsto na 23.762,58 poena, francuski CAC 40 za 0,01 odsto na 8.098,74 poena, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,12 odsto na 9.704,92 poena, a moskovski MOEX za 0,19 odsto na 2.626,14 poena.

Američka tržišta su juče bila zatvorena zbog proslave Dana zahvalnosti. Trgovanje će se danas nastaviti skraćenom sesijom, kada će se tržište zatvoriti u 13.00 časova po tamošnjem vremenu, prenosi CNBC.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je na zatvaranju berzi u sredu porasla za 0,67 odsto na 47.427,12 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 0,69 odsto na 6.812,61 poen, a vrednost indeksa Nasdaq za 0,82 odsto na 23.214,69 poena.

Evropski fjučersi gasa za januar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 29,4 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 59,057 dolara, a cena nafte Brent na 62,875 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.181,98 dolara za uncu, a cena pšenice pala na 5,2200 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,15766 dolara, što je za 0,17 odsto manje nego na početku trgovine.