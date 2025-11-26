VELIKA NAJAVA MAĐARA: Povećaćemo dva i po puta izvoz nafte u Srbiju

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je danas u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL dva i po puta povećati izvoz nafte u Srbiju i poručio da će Mađarska upotrebiti sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla našoj zemlji u snabdevanju naftom.

Foto: Profimedia

- Mađarska će sva sredstva koja su na raspolaganju uložiti s ciljem da doprinese da snabdevenost Srbije naftom bez obzira na okolnosti bude obezbeđena. Srpski prijatelji računajte na to - poručio je Sijarto u Palati Srbija, koji u Beogradu boravi povodom održavanja sastanka ministara spoljnih poslova Centralno-evropske inicijative.

Sijarto je rekao da je MOL, kao najveće preduzeće u Mađarskoj i jedan od najznačajnijih preduzeća energetskog sektora, u celom regionu spreman da poveća uvoz naftnih derivata i same nafte u Srbiju.

- U novembru su (MOL) svoje kapacitete u tom pravcu povećali za dva puta, a pred kraj decembra će taj dotok povećati za dva i po puta - istakao je Sijarto. On je naveo da nedavni požar koji bio u MOL-u u Mađarskoj nema uticaja na nameru MOL-a i Mađarske da podrže Srbiju u ovoj , kako je rekao, nezavidnoj situaciji.

- Dakle, bez obzira na one posledice koje su nastale, MOL će u decembru dva i po puta povećati svoj izvoz prema Srbiji - naglasio je Sijarto.

(Tanjug)

