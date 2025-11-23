VUČIĆ SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA TIMOM ZA ENERGETSKU STABILNOST: Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Foto Dragan Milovanović

- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i doneli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbedili sigurno i pouzdano snabdevanje za naše građane i privredu. Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa. Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese - napisao je Vučić na Instagramu.