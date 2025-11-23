NA SRPSKOJ PLANINI OTKRIVENE OGROMNE ZALIHE ZLATA: Mere se u stotinama tona

AUSTRALIJSKA kompanija Strickland Metals otkrila je snažne mineralizacije zlata i bakra na ležištu Šanac, koje su procenjene na oko 165 tona ekvivalenta zlata

Foto Shutterstock

Najnoviji rezultati na Šancu, jednom od četiri ležišta u okviru kompanijskog projekta „Rogozna“ koji ukupno nosi oko 230 tona zlata ekvivalentno, prevazilazi početna očekivanja i ukazuje da ovo ležište ima još prostora za rast, preneo je The Sidney Morning Herald.

Rezultati iz prve bušotine uključuju snažan interval od 48,7 metara sa sadržajem od 3,1 grama zlata po toni u okviru ogromnog preseka od 224 metra sa 1,9 grama po toni zlata ekvivalentno, na dubini od 387,5 metara.

Ta ista bušotina, kako je navedeno, ima još 113,9 metara sa 1,8 grama zlata po toni ekvivalentno, na 497,7 metara dubine, uključujući 36 metra sa 2,5 grama po toni i 12 metara sa 3,8 grama zlata po toni.

Susedna bušotina, kako je naveo taj australijski medij, počevši od 62,1 metra sa jednim gramom po toni, pre nego što je usledilo 173,7 metara sa 1,8 grama po toni zlata ekvivalentno na 462,9 metara.

Unutar tog šireg intervala otkriven je 42,1 metar sa 2,9 grama zlata po toni, uz izuzetno bogati isečak od 1,9 metara koji nosi 16,5 grama zlata po toni.

Nove bušotine su usmerene pravo u centralni deo ležišta Šanac, tačno tamo gde su ranija bušenja nagovestila snažnu zonu bakra i zlata.

Sedam bušaćih garnitura aktivno radi na Rogozni, od kojih tri na isto tako bogatom ležištu Gradina, dok se kompanija približava prvoj proceni resursa do kraja godine.

Australijska kompanija je pre desetak dana objavila da je otkrila pojas od 702,5 metara neprekidne mineralizacije zlata i cinka na ležištu Gradina.

Strickland je najavio proširenu procenu resursa na Rogozni, početkom naredne godine.

(eKapija)