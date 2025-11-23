Ekonomija

PRODAT NAJSKUPLJI STAN U SRBIJI: Cene vrtoglave - Za garažno mesto na ovoj opštini 66 hiljada evra!

В.Н.

23. 11. 2025. u 10:10

REPUBLIČKI geodetski zavod objavio je novi izveštaj sa tržišta nepokretnosti, a podaci pokazuju da je najskuplji kvadrat u Srbiji prodat u Beogradu i to po ceni od čak 9.805 evra!

ПРОДАТ НАЈСКУПЉИ СТАН У СРБИЈИ: Цене вртоглаве - За гаражно место на овој општини 66 хиљада евра!

Foto: Marko Edge

Naime, tržište nekretnina u Srbiji ponovo pomera granice, a najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda prikazuju nove oborene rekorde.

Stan u Beogradu na vodi prodat je za čak 9.805 evra po kvadratu, što ga čini najskupljim kvadratom u zemlji, a to je samo deo neverovatne statistike.

Kako je navedeno, najveća suma je izdvojena i za stan na istoj lokaciji i iznosila je 1,8 miliona evra. Što se tiče kuća, najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu u Beogradu za 3,8 miliona evra.

Najskuplje garažno mesto prodato je na istoj opštini 66.000 evra, dok je najskuplji kvadrat prostora prometovan za 5.648 evra u Beogradu.

Pored toga, najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,4 miliona evra u Kragujevcu.

 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali pevci će imati šta da kažu na Emirejtsu

DRAMA U SEVERNOM LONDONU: Arsenal ima priliku da napravi veliki korak ka tituli, ali "pevci" će imati šta da kažu na "Emirejtsu"