PRODAT NAJSKUPLJI STAN U SRBIJI: Cene vrtoglave - Za garažno mesto na ovoj opštini 66 hiljada evra!
REPUBLIČKI geodetski zavod objavio je novi izveštaj sa tržišta nepokretnosti, a podaci pokazuju da je najskuplji kvadrat u Srbiji prodat u Beogradu i to po ceni od čak 9.805 evra!
Naime, tržište nekretnina u Srbiji ponovo pomera granice, a najnoviji podaci Republičkog geodetskog zavoda prikazuju nove oborene rekorde.
Stan u Beogradu na vodi prodat je za čak 9.805 evra po kvadratu, što ga čini najskupljim kvadratom u zemlji, a to je samo deo neverovatne statistike.
Kako je navedeno, najveća suma je izdvojena i za stan na istoj lokaciji i iznosila je 1,8 miliona evra. Što se tiče kuća, najskuplja kuća prodata je na Savskom vencu u Beogradu za 3,8 miliona evra.
Najskuplje garažno mesto prodato je na istoj opštini 66.000 evra, dok je najskuplji kvadrat prostora prometovan za 5.648 evra u Beogradu.
Pored toga, najviša postignuta cena poslovnog prostora je 2,4 miliona evra u Kragujevcu.
