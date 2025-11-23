KAKO DA JEDNOSTAVNO PROVERITE DA LI IMATE DUG ZA POREZ NA IMOVINU: Bolje nego da se gomila
GRAĐANI Srbije koji imaju u vlasništvu neku nepokretnost dužni su da redovno plaćaju porez na imovinu, ali mnogi i dalje nisu sigurni da li su sve rate izmirili, da li postoji dug ili gde to mogu najbrže da provere.
Pošto se ovaj porez plaća kvartalno lokalnoj samoupravi, svako kašnjenje nosi obračun zatezne kamate, a u krajnjem slučaju može doći i do prinudne naplate. Zbog toga poreske službe preporučuju da se stanje proverava bar jednom godišnje, a u nastavku su tri načina da proverite dug za porez na imovinu.
1. Preko portala eUprava
Najjednostavniji i najbrži način jeste korišćenje portala eUprava.gov.rs i elektronskog servisa Lokalne poreske administracije (eLPA). Nakon prijavljivanja putem mojID naloga, u sekciji „Stanje po osnovu poreza na imovinu“ mogu se videti sve izvršene uplate, neizmirene obaveze i eventualna dugovanja.
2. Direktno u lokalnoj poreskoj administraciji
Osobe koje ne koriste internet mogu otići lično u svoju opštinu. Potrebno je poneti ličnu kartu, a korisno je imati i prethodna poreska rešenja radi brže identifikacije.
3. Putem telefona ili mejla
Mnoge opštine omogućavaju proveru stanja i putem telefona ili službenog mejla, nakon potvrde identiteta. Šta ako postoji dug?
Ako se utvrdi da postoji dugovanje, građani ga mogu odmah platiti ili podneti zahtev za reprogram. Na sva neplaćena dugovanja obračunava se zatezna kamata koju utvrđuje Narodna banka Srbije. U slučaju dugotrajnog neplaćanja pokreće se postupak prinudne naplate, koji može uključiti i rad javnih izvršitelja. Važno je napomenuti da izostanak poreskog rešenja ne oslobađa obaveze plaćanja.
(Kamatica)
