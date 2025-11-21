KOŠTA KAO NOV MERCEDES: Prodali jednog od najskupljih bikova na svetu
NA elitnoj aukciji u Vertingenu prodat je mladi bezrogi bik Innovativ, čiji impresivni genetski profil učvršćuje njegov status jednog od najskupljih mladih rasplodnih bikova u novijoj istoriji simentalske rase.
Cena je vrtoglavih 146.000 evra, a novi vlasnik je kompanija "Bayern-Genetik".
Ovo je jedan u nizu mladih bikova koji su ove godine dostigli šestocifrene iznose na tržištu veštačke oplodnje, a Innovativ se sada nalazi među deset najskupljih simentalskih bikova otkako je uvedena genomska selekcija. Podsetimo, ranijih godina zabeleženi su rekordni iznosi poput 222.000 evra za bika Melodie, kao 182.000 evra za Magister.
Da će cena biti visoka, bilo je jasno već iz tipizacije i porekla, ali ovakav iznos iznenadio je i same uzgajivače, Dominika Buša i Mihaela Langa, poznate pod zajedničkim imenom BuLa-genetika. Uzgojem se bave partnerski, a među zajedničkim životinjama ističe se i majka prodatog bika, Edelgirl, ćerka bika Sputnik.
Edelgirl pak potiče od vrhunske krave Edelperle, koja je poslednjih godina postala jedna od najpoznatijih majki bikova u simentalskoj rasi. Od nje je već sedam bikova završilo u različitim centrima za veštačku oplodnju. Njena unuka Edelnice ostvarila je ranije ove godine cenu od 36.500 evra na tržištu rasplodnih životinja u Ansbahu.
(BizPortal)
BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
"POČELI SU DA MI OTKAZUJU ORGANI..." Čedina borba za žviot: "Doktori su mi dali još par nedelja života" (VIDEO)
"LEKARI su konstatovali da više nemam pluća i da se radi o nedeljama, eventualno još nekom mesecu..."
20. 11. 2025. u 16:08
Komentari (0)