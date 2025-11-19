"BISTRICA" OD 2026: Hidrosektor ima najvažniju ulogu na putu zelene tranzicije

SRBIJA se trajno opredelila za put zelene tranzicije na kome će najvažniju ulogu imati hidroelektrane (HE), a posebno reverzibilne hidroelektrane (RHE), izjavio je savetnik ministra za kapitalne projekte u Ministarstvu rudarstva i energetike Milan Aleksić.

HEPS "Đerdap 1", Foto S. Jovanović

- Doneli smo Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan za period od 2030. sa vizijom do 2050. godine i u njemu se predviđa da gotovo svaki drugi megavat-sat električne energije do kraja ove decenije bude proizveden iz obnovljivih izvora energije - naveo je Aleksić. - Do 2040. očekuje se da se ovi kapaciteti praktično utrostruče, a do 2050. cilj je postizanje maksimalno mogućeg nivoa ugljenične neutralnosti.

On je na međunarodnoj stručnoj konferenciji "Hidroelktrane - važna karika energetske tranzicije" u Beogradu, istakao da HE predstavljaju jedan od najbitnijih oslonaca tranzicije ka održivom, bezbednom i niskougljeničnom energetskom sistemu.

- Sledeće godine je planiran početak pripremnih infrastrukturnih radova na izgradnji najvažnijeg projekta u energetskom sektoru, a to je RHE "Bistrica", koja će obezbediti potrebne rezerve za balansiranje novih kapaciteta, solarnih elektrana i vetroelektrana - naglasio je Aleksić. - Njen kapacitet biće veći od 600 megavata.

Modernizacija "Vlasinksih HE" VEOMA brzo se očekuje početak radova na revitalizaciji "Vlasinskih hidroelektrana", najavio je pomoćnik generalnog direktora za operativne poslove u EPS Radovan Stanić. - Pripremni radovi su u toku - rekao je on. - Dobićemo novu sigurnost i stabilnost objekata za narednih 35 do 40 godina, koji će značajno doprineti energetskoj sigurnosti građana i privrede. Ugovor o rekonstrukciji i modernizaciji "Vlasinskih HE" potpisan je pre desetak dana. Projekat je vredan 109,7 miliona evra i obuhvatiće temeljnu obnovu ključne opreme, uključujući turbine i generatore. Prema njegovim rečima, hidropotencijal Srbije omogućava proizvodnju 30 odsto električne energije u sadašnjem sistemu.

Što se tiče RHE "Đerdap 3", on navodi da bi to bi prema različitim scenarijima prethodnih studija opravdanosti koje sada imamo, moglo da ima ukupnu snagu negde između 1.800, pa i do 2.400 megavata. Kako dodaje, najverovatnije bi se gradilo u više faza.

- Ovaj projekat ima strateški značaj za balansiranje i skladištenje energije, ali ne samo za našu zemlju, već i za taj region i taj deo Evrope - kaže Aleksić. - Zato mu Ministarstvo pristupa sa posebnom pažnjom i pažnjivo razmenjuje informacije sa rumunskom stranom. (Tanjug)