RUSI DONELI NEOČEKIVANU ODLUKU O ISPORUCI GASA: Ovo je konačni plan Moskve

RUSKI proizvođač tečnog prirodnog gasa Novatek smanjio je cene svojih isporuka za 30 do 40 odsto od avgusta, kako bi privukao kineske kupce za energent iz projekta Arctic LNG 2, koji je pod najstrožim američkim i evropskim sankcijama, saopštili su izvori upoznati sa situacijom za Rojters.

Foto AP

Otkup kineskih kompanija uklonio je deo komercijalne neizvesnosti oko projekta vrednog 21 milijardu dolara, koji se nalazi pod udarom Zapada zbog ruskog energetskog sektora.

Vašington nastoji da smanji priliv prihoda u budžet Moskve, dok aktuelni predsednik SAD Donald Tramp pojačava pritisak na Rusiju sa ciljem da se rat u Ukrajini okonča. Bela kuća upozorava i druge države da bi mogle biti meta dodatnih mera ukoliko nastave da kupuju ruske energente.

Kina odbila da prati Zapad – prodaja počela tek kada je cena oborena

Kina, dugogodišnji saveznik predsednika Vladimira Putina, odbija da sledi zapadne sankcije. Ipak, Novatek je imao ozbiljne probleme da pronađe kupce. Proizvodnja tečnog gasa počela je u decembru 2023. godine, ali nijedna isporuka nije bila prodata sve do avgusta 2025. godine — sve dok ruska kompanija nije odlučila da oštro snizi cene.

Prva isporuka prodata je uz popust od 3 do 4 dolara u odnosu na azijsku referentnu cenu tečnog gasa od oko 11 dolara po mmBtu. Ta pošiljka isporučena je 28. avgusta, navodi izvor iz industrije upoznat sa dogovorom.

Kupci dobijali popuste i do 40 odsto

U mesecima koji su usledili, kineski kupci nastavili su da dobijaju velike popuste. Ukupno je od avgusta realizovano 14 isporuka, a cene su se kretale između 28 i 32 miliona dolara po pošiljci — što je znatno niže od tržišne vrednosti, koja prelazi 44 miliona dolara.

Podaci o cenama ranije nisu bili javni. Rojters nije uspeo da identifikuje koje kineske kompanije su vršile kupovinu. Novatek nije odgovorio na zahtev za komentar.

(Informer)