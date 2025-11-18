GENERALNI DIREKTOR NIS: Amerikanci odobrili pregovore o promeni vlasništva, uskoro zahtev za novu licencu

GENERALNI direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev obraćajući se zaposlenima, potvrdio je da je dobio licencu američkog OFAK-a kojom je odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih o promeni vlasništva u NIS-u i da se očekuje da na osnovu tih razgovora u narednim danima bude upućen zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence za nastavak rada.

Ta licenca bi omogućila NIS-u da nastavi normalno da funkcioniše dok traju razgovori o trajnom i održivom rešenju, saznaje Tanjug.

Turdenjev je potvrdio da je 14. novembra dobio licencu američkog OFAK-a kojom je zvanično odobreno otvaranje pregovora akcionara i drugih zainteresovanih, kao i da je rok za to 13. februar.

Akcionari, kako je navedeno u dokumentu, aktivno vode pregovore sa svim zainteresovanim stranama.

-Želim da vam poručim da kompanija čini sve što je u njenoj moći da zaposleni što manje osete posledice ove situacije. Svesni smo da period kroz koji prolazimo nije lak i zato vam zahvaljujem na strpljenju i razumevanju. Doprinos svakog od vas je ključan kako bismo održali stabilnost kompanije u ovim uslovima. Zato je važno da nastavimo da svoj posao obavljamo odgovorno i profesionalno. Ponosan sam na naš tim, poručio je Kiril Tjurdenjev svojim zaposlenima.

U obraćanju direktor NIS-a je istakao, da je kompanija, uprkos izrazito izazovnom periodu, uspela da očuva sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta naftnim derivatima i pritom ostvari solidne poslovne rezultate.

-Od trenutka uvođenja sankcija, naši potrošači gotovo da nisu osetili posledice ove situacije, rekao je Tjurdenjev.

U obaveštenju je navedeno da je u proteklom periodu NIS imao veliku podršku Vlade Srbije.

