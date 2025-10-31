"ISPLATA ZA 16.000 STUDENATA" Mali: Od danas povraćaj 50 odsto školarine

MINISTAR finansija Siniša Mali podsetio je da danas počinje povraćaj školarine studentima.

Mali je ukazao da, za razliku od onih kojima je nasilje jedina ideja vodilja, država pokazuje brigu o građanima.

O stanovima za mlade

- Najmanje 5.000 mladih ćemo obezbediti. Država će da subvencioniše učešće u kreditu. Bile su to kritike da nikada neće uspeti, da je to šarena laža. Biće negde oko 5.100 mladih koji će na ovaj način kupiti nekretninu. Od 3.755 mladih kojih su kupili stan, 20 posto su nezaposleni ili imaju ugovor na određeno. Pre samo dva dana definisali smo - ovo je ogroman uspeh, mi otvaramo novu garantnu šemu za 200 miliona evra - navodi ministar za Informer TV.

Refundiranje školarine

Kako kaže, danas država ispunjava još jedno obećanje, a to je povraćaj 50 odsto školarine studentima.

- U martu smo izmenili Zakon o visokom obrazovanju, 50 odsto školarine platiće država. Od 20 ustanova dobili smo sve podatke, ima ih negde oko 16.000, kojima danas isplaćujem 50 posto školarine. Tokom novembra, kako fakulteti budu dostavljali spiskove, mi ćemo tako da vratimo. Ne treba studenti da se prijavljuju, preko studentske kartice Uprave za trezor automatski dobijaju novac - kaže Mali.

O Zakonu o legalizaciji

Ministar je podsetion na Zakon o legalizaciji, ističući da je reč o brzom i efikasnom postupku za četiri miliona objekata.

- Za 100 evra po stambenoj jedinici. Osmog decembra kreću prijave. Traje do 8. februara, ali ćemo produžiti do 8. marta. Ima ljudi koji ne mogu ili ne znaju onlajn da se prijave, ali moći će u opštinama i poštama, u papiru da popune. To bi trebalo da bude veoma brzo, jer je sve digitalizovano. Hoćemo ljudima da rešimo to u sledećih par meseci - ističe ministar.

Mali kaže da nije bilo dovoljno novca u budžetu, ne bi moglo sve da se realizuje.

- Prvog oktobra bilo je vanredno povećanje plata u zdravstvu i prosveti, prvog decembra idemo sa povećanjem penzija, od 1. januara povećanje minimalne zarade. Ne kažem da je sve idealno, ali u uslovima tenzija, globalne krize, jedna mala Srbija pokazuje svoju snagu i želju da pomogne ljudima - kaže Mali.

Ministar je istakao da danas mladi ne znaju kako je kada se kurs menja iz dana u dan.

- Srbija do 2012. godine bila na ivici bankrota, u junu 2012. bilo je 70 miliona na računu, samo tog meseca za penzije trebalo 350 miliona - podsetio je Mali.

O Ekspu

Ministar navodi da je 127 zemalja iz sveta potvdilo učešće na Ekspu.

- Bićemo najuspešniji Ekspo, zamislite kakva je to razvojna šansa. Samo će Beograd imati pet ili šest novih muzeja do Ekspa, hoću da kažem da su to stvari koje podižu kvalitet infrastrukture, ali i kvalitet života. Mi se intenzivno pripremamo, gradimo jedan potpuno novi grad, gradimo Nacionalni stadion. Posle toga, otvara se nova stranica još bržeg rasta i razvoja Srbije - kazao je.

- Kada su oni bili na vlasti 53 posto je bila stopa nezaposlenosti. Svaki četvri je 2012. bio bez posla. Tanka je linija između onoga gde je Srbija sada i onoga što hoće blokaderi da urade i sruše sve - navodi ministar.

- Mi planiramo sledeće godine veći rast, iznad tri odsto. BDP pokazuje snagu vaše ekonomije. Moj poziv i poruka građanima, samo da budu pametni. Nikome nije u interesu uspešna Srbija. Ovaj blokader što je pucao slikao se sa Plenkovićem. Je li to neka slučajnost? Ne kažem ja da smo savršeni, ali nekako u ovim izuzetno teškim uslovima, pokazali smo da znamo da vodimo našu ekonomiju i da smo i dalje poštovana zemlja. Njima je u interesu da Srbija plane, da se prolije krv - rekao je Mali.

Ministar je podsetio da je od najružnijeg dela Beograda napravljen najlepši deo Beograda, misleći na Beograd na vodi.

- Tako ćemo nastaviti projekat po projekat. A šta ste vi uradili? Od Aleksića, Đilasa, blokadera... Imate le neki predlog - upitao je Mali.