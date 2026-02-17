PRST U OKO TRAMPU Iran zatvorio Ormuski moreuz! Prvi put u istoriji jedan od najvažnijih pomorskih puteva blokiran (VIDEO)

IRAN je objavio da je privremeno zatvorio Ormuski moreuz za vreme vojnih vežbi sa bojevom municijom.

Ovo je prvi put da je Iran objavio zatvaranje ovog ključnog međunarodnog vodenog puta, kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte, otkako su SAD počele da prete Iranu i šalju vojnu opremu u region, prenosi Asošiejted pres.

Ovaj potez označava dalju eskalaciju višenedeljne stagnacije koja bi mogla da izazove novi rat na Bliskom istoku, navodi agencija.

Nakon što je u Ženevi počeo još jedan krug indirektnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o iranskom nuklearnom programu, iranski državni mediji su saopštili da je Iran lansirao rakete prema Ormuskom moreuzu i da će zatvoriti moreuz nekoliko sati zbog "bezbednosnih i pomorskih razloga".

Iranska Revolucionarna garda započela je vojnu vežbu Ormuskom moreuzu, Persijskom zalivu i Omanskom zalivu, ključnim međunarodnim pomorskim rutama.

Ovo je druga vojna vežba sa bojevim raketama poslednjih nedelja u ovom području.

Iranski lider ajatolah Ali Hamnei upozorio je danas Vašington zbog povećanog vojnog prisustva SAD na Bliskom istoku.

-Naravno, ratni brod je opasna sprava, ali opasnije od ratnog broda je oružje koje može potopiti ratni brod do dubina mora, rekao je Hamnei, prenosi iranska državna televizija.

Prošle nedelje, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će nosač aviona "Džerald Ford", najveći na svetu, biti poslat iz Karipskog mora na Bliski istok kako bi se pridružio drugim ratnim brodovima i vojnoj opremi koju SAD već ima u regionu.

Nosač aviona "Ford" pridružiće se brodu " Abraham Linkoln" i njegovim pratećim razaračima sa navođenim raketama, koji se već nalaze u regionu više od dve nedelje.

