"NEOSNOVANO ŠIRENJE PANIKE": Oglasili se iz NBS povodom navoda da im prete sankcije zbog plaćanja dina karticom na pumpama NIS-a
NARODNA banka Srbije (NBS) saopštila je danas da navodi da su zbog plaćanja dina karticom na pumpama Naftne industrije Srbije (NIS) sankcije NBS "gotovo izvesne" predstavljaju neosnovano širenje panike.
Dina kartica je instrument plaćanja u domaćem platnom prometu, kao što je to i dinar, odnosno gotov novac, i instant plaćanja, navodi se u saopštenju i dodaje da se na rešavanju pitanja NIS-a radi na najvišem državnom nivou i da će o konkretnim rešenjima javnost biti blagovremeno obaveštena.
Saopštenje NBS je usledilo povodom navoda na portalu Nova da su zbog plaćanja dina karticom na pumpama NIS-a sankcije NBS "gotovo izvesne".
(Tanjug)
