KRIZA DRMA NEMAČKU: Automobilski gigant najavljuje obustavu proizvodnje
NEMAČKI proizvođač automobila "Folksvagen" upozorio je zaposlene da bi proizvodnja mogla biti privremeno obustavljena pošto firmi preti nestašica čipova.
Kompanija iz Volfsburga je, kako se navodi u internom obaveštenju, spremna da reaguje brzo ukoliko se situacija dodatno pogorša.
Prema nemačkih medija, "Folksvagen" je već kontaktirao nemačku radnu agenciju u vezi sa mogućom primenom skraćenog radnog vremena. To bi moglo da pogodi desetine hiljada zaposlenih u različitim fabrikama koncerna.
Glavnu uzrok problema je situacija u holandskoj kompaniji "Neksperija", koja je u vlasništvu kineskog koncerna i trenutno se nalazi u žarištu trgovinskog sukoba između Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
Napetosti u Neksperiji bi mogle da ozbiljno utiču na isporuke elektronskih kontrolnih jedinica u "Folksvagenovim" automobilima.
Udruženje evropskih prozvođača automobila (ACEA) i Nemačka asocijacija automobilskog sektora (VDA) već su upozorili na moguće prekide proizvodnje i pozvali vlasti na intervenciju kako bi se osigurale stabilne isporuke.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VOJNA VEŽBA SE PRETVORILA U PAKAO: Došlo do obračuna sa policijom, ima ranjenih
23. 10. 2025. u 18:07
NEĆE NEMCI U ŠINjELE Političari džabe pritiskaju: Šest od deset građana odbija vojnu službu
19. 10. 2025. u 15:11
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)