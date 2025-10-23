KRIZA DRMA NEMAČKU: Automobilski gigant najavljuje obustavu proizvodnje

NEMAČKI proizvođač automobila "Folksvagen" upozorio je zaposlene da bi proizvodnja mogla biti privremeno obustavljena pošto firmi preti nestašica čipova.

Posledice već oseća automobilska industrija, Foto AP

Kompanija iz Volfsburga je, kako se navodi u internom obaveštenju, spremna da reaguje brzo ukoliko se situacija dodatno pogorša.

Prema nemačkih medija, "Folksvagen" je već kontaktirao nemačku radnu agenciju u vezi sa mogućom primenom skraćenog radnog vremena. To bi moglo da pogodi desetine hiljada zaposlenih u različitim fabrikama koncerna.

Glavnu uzrok problema je situacija u holandskoj kompaniji "Neksperija", koja je u vlasništvu kineskog koncerna i trenutno se nalazi u žarištu trgovinskog sukoba između Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Napetosti u Neksperiji bi mogle da ozbiljno utiču na isporuke elektronskih kontrolnih jedinica u "Folksvagenovim" automobilima.

Udruženje evropskih prozvođača automobila (ACEA) i Nemačka asocijacija automobilskog sektora (VDA) već su upozorili na moguće prekide proizvodnje i pozvali vlasti na intervenciju kako bi se osigurale stabilne isporuke.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć