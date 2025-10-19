SLATKIŠ HITNO POVUČEN SA POLICA: U poslastici pronađene metalne čestice
U NEMAČKOJ su povučene iz prodaje vafle sa puterom i sirupom zbog mogućeg prisustva metalnih čestica.
Iz prodaje je povučeno pakovanje ovih okruglih vafla od 560 grama koje se prodaje pod nazivom "Stroopwafel", a proizvodi ih holandski Biscuit International, prenosi Špigl.
Ovi vafli su se prodavali u federalnim pokrajinama Zapadnoj Pomeraniji, Donjoj Saksoniji, Severnoj Rajni Vestfaliji, kao i Zarlandu, Saksoniji i Šlezvih Holštajnu, naveo je list.
Kupci će dobiti nazad svoj novac
Proizvod se može vratiti u svim prodajnim objektima, a cena vafla će kupcima biti refundirana.
Portal Produktwarnung.eu registrovao je u proteklih 12 meseci povlačenje, ili izdavanje upozorenja za skoro 42 proizvoda mesečno.
Proizvodi se povlače iz prodaje najčešće zbog prisustva stranih materija.
Često povlačenje proizvoda
Kako navodi organizacija Foodwatch, u Nemačkoj je zabeleženo dva do tri povlačenja prehrambenih proizvoda nedeljno.
Kako navodi Špigl, statistički gledano, broj defekata u namirnicama je proteklih godina u porastu, pri čemu se od 2013. do 2032. gotovo učetvorostručio.
Kako navode eksperti, razlog za to su striktnije kontrole i promena prakse mnogih kompanija koje povlačenje proizvoda sada vide kao odgovornu akciju prema potrošačima i više ne strahuju od objavljivanja saopštenja o povlačenju iz prodaje, navodi list.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)