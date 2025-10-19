Ekonomija

SLATKIŠ HITNO POVUČEN SA POLICA: U poslastici pronađene metalne čestice

В.Н.

19. 10. 2025. u 17:55

U NEMAČKOJ su povučene iz prodaje vafle sa puterom i sirupom zbog mogućeg prisustva metalnih čestica.

Foto UNSPLASH

Iz prodaje je povučeno pakovanje ovih okruglih vafla od 560 grama koje se prodaje pod nazivom "Stroopwafel", a proizvodi ih holandski Biscuit International, prenosi Špigl.

Ovi vafli su se prodavali u federalnim pokrajinama Zapadnoj Pomeraniji, Donjoj Saksoniji, Severnoj Rajni Vestfaliji, kao i Zarlandu, Saksoniji i Šlezvih Holštajnu, naveo je list.

Kupci će dobiti nazad svoj novac

Proizvod se može vratiti u svim prodajnim objektima, a cena vafla će kupcima biti refundirana.

Portal Produktwarnung.eu registrovao je u proteklih 12 meseci povlačenje, ili izdavanje upozorenja za skoro 42 proizvoda mesečno.

Proizvodi se povlače iz prodaje najčešće zbog prisustva stranih materija.

Često povlačenje proizvoda

Kako navodi organizacija Foodwatch, u Nemačkoj je zabeleženo dva do tri povlačenja prehrambenih proizvoda nedeljno.

Kako navodi Špigl, statistički gledano, broj defekata u namirnicama je proteklih godina u porastu, pri čemu se od 2013. do 2032. gotovo učetvorostručio.

Kako navode eksperti, razlog za to su striktnije kontrole i promena prakse mnogih kompanija koje povlačenje proizvoda sada vide kao odgovornu akciju prema potrošačima i više ne strahuju od objavljivanja saopštenja o povlačenju iz prodaje, navodi list.

(Tanjug)

