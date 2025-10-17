PALA CENA KUKURUZA I SOJE: Evo kakve su ponuda i potražnja na tržištu

U NEDELjI za nama, primat u trgovanju na Produktnoj berzi zauzeo je kukuruz, uzimajući udeo od 46 odsto u ukupnom nedeljnom prometu, a ponude sojinog zrna po nižim cenama uticale su na veći obim trgovanja ovom uljaricom.

Ukupan nedeljni promet iznosio je 6.422 tona robe, finansijske vrednosti 178.650.940 dinara, piše u redovnom izveštaju novosadske berze.

Kao i tokom prethodne nedelje, na tržištu kukuruza, izražena je bila veća ponuda u odnosu na tražnju, pri čemu su potencijalni kupci uglavnom bili orjentisani ka nižim cenama. Ovakav odnos ponude i tražnje dodatno je usporavao dinamiku tržišta.

Berzanski ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 22,00 do 22,70 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,05 din/kg bez PDV-a (24,26 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 2,31 odsto u odnosu na sedam dana ranije.

Tržište pšenice nije beležilo značajnije promene. Tražnja je zadržala stabilan cenovni nivo, dok su na strani ponude cene bile nešto više u odnosu na prethodne dane. Fokus kupaca ostao je usmeren na pšenicu sa nižim sadržajem proteina, a kupoprodajni ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 20,60 do 21,30 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od parametara kvaliteta.

Prosečna cena pšenice iznosila je 20,87 din/kg bez PDV-a (22,96 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlonedeljnu ponder cenu, cena ove ratarske kulture zabeležila je blagi rast (+0,65 odsto).

Početak radne nedelje na tržištu soje protekao je pasivno, uz slabo interesovanje kupaca, što je vršilo pritisak na cene. Sredinom nedelje, ponuda na nižem cenovnom nivou rezultirala je trgovanjem.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom opsegu od 49,40 do 50,10 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 49,51 din/kg bez PDV-a (54,46 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 2,92 odsto u odnosu na poslednji upoređujući podatak. Kraj nedelje doneo je dodatno snižavanje cena na strani tražnje, te je dalje trgovanje izostalo.

Prvu polovinu radne nedelje na tržištu ječma karakterisala je povećana tražnja, uz slabu ponudu.

Berzanski ugovori zaključeni su po ceni od 23,20 do 23,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 23,30 din/kg bez PDV-a (25,63 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast od 4,12 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Od sredine nedelje, usled konstantnog rasta cena u ponudi, došlo je do promene.

Nespremni da prate dalji rast cena, kupci su se povukli, te je dalje trgovanje u potpunosti izostalo.

