ZELENSKI PRETI DA ĆE UBITI ORBANA? "Daćemo adresu tog čoveka našim oružanim snagama"

Novosti online

05. 03. 2026. u 16:14

VLADIMIR Zelenski otvoreno je zapretio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, prenela je agencija Ukrinform.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕТИ ДА ЋЕ УБИТИ ОРБАНА? Даћемо адресу тог човека нашим оружаним снагама

Foto: Profimedia

- Nadamo se da jedan čovek u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi ili prvu tranšu od 90 milijardi i da će ukrajinski vojnici imati oružje. U suprotnom, daćemo adresu tog čoveka našim oružanim snagama, našim vojnicima, neka ga pozovu i porazgovaraju sa njim na svom jeziku - rekao je Zelenski na sastanku vlade.

Mađarska smatra da Zelenski ucenjuje Budimpeštu blokiranjem isporuka nafte preko cevovoda „Družba“. Ruska nafta ne dolazi u Mađarsku od 27. januara. Budimpešta je već navodila da je naftovod popravljen i da ga Kijev blokira iz političkih razloga. Zbog toga je Mađarska prekinula da isporučuje dizel-gorivo Ukrajini i nije dozvolila da se izdvoji vojni kredit EU za Kijev od 90 milijardi evra. Prema Orbanovim rečima, Zelenski je izjavio da nema nameru da ponovo otvara cevovod. Osim toga, Ukrajina je odbila ulazak komisiji mađarske vlade, osnovanoj za procenu tehničkog stanja cevovoda. Budimpešta je stoga apelovala na predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da primora Zelenskog da obnovi tranzit ruske nafte.

(Sputnjik)

