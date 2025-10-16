Rezultati istraživanja IPSOS agencije o bankarskim računima

NAJNOVIJE IPSOS istraživanje* pokazuje da je velika većina ispitanika imala odlično iskustvo sa Bank MAX računom Yettel Bank. Čak 82% ispitanika istaklo je ovaj račun kao bolji u poređenju sa drugim računima koje su imali prilike da koriste**.

Foto Jetel banka

Sa ovim računom, samo na mesečnom održavanju koje iznosi 0 RSD korisnici godišnje mogu da uštede više od 7000 RSD i u skladu sa tim ne iznenađuje podatak da 83% anketiranih korisnika Bank MAX računa kaže da im Bank MAX čuva novac od brojnih bankarskih naknada, dok čak 82% navodi da im Bank MAX olakšava svakodnevno upravljanje finansijama.

Foto Jetel banka

„U ponašanju korisnika primećujemo jednu konstantu koja nije specifična samo za bankarske usluge, već za sve životne odluke. Kada pronađemo prvu prihvatljivu opciju, prestajemo da tražimo najbolju. Mi nismo prestali. Nastavili smo da unapređujemo naše pakete tekućih računa sve dok nismo pronašli dobitnu, najbolju kombinaciju. Bank MAX štedi vreme i novac, dva najskuplja resursa savremenog života“, rekao je ovom prilikom Aleksandar Bogdanović, Predsednik Izvršnog odbora Yettel Bank.

U svetu u kom provizije i ograničenja često opterećuju korisnike, ovakav pristup je prava promena i ne čudi što je tokom sprovedenog istraživanja 92% korisnika Bank MAX računa potvrdilo da im Bank MAX daje slobodu da koriste bankomat bilo koje banke u Srbiji. Samo zamislite da više nigde ne kasnite jer ste tražili bankomat ili da na kraju godine imate više ušteđenog novca za odmor. Zapravo, ne morate da zamišljate - probajte Bank MAX uz jednostavan uslov koji verovatno već ispunjavate, mesečne transakcije debitnim karticama u minimalnom iznosu od 30.000 RSD ili prenesite deo ili celu zaradu.

* IPSOS istraživanje na reprezentativnom slučajnom uzorku od 1.024 korisnika Bank MAX računa (22.8–4.9.2025), CASI metodologija. Marginalna greška: ±3,04% na nivou pouzdanosti od 95%.

**U poređenju sa iskustvom koje su ispitanici imali sa tekućim računima drugih banaka