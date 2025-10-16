GRAĐANI, OPREZ! Možete platiti kaznu do 40.000 dinara, od danas pojačana kontrola
AGENCIJA za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“ kako bi skrenula pažnju na bezbednost pešaka, posebno u zimskom periodu kada su dani kraći, a vidljivost smanjena zbog snega, leda, kiše i magle. Upravo tada, kada se mrak spušta ranije, najveći broj nesreća sa pešacima događa se u naselju, van raskrsnica, i to u preko 80% slučajeva.
Prosečno, u Srbiji godišnje pogine oko 130 pešaka, a više od 2.600 bude povređeno. Polovina poginulih su osobe starije od 65 godina, što ovu grupu čini najugroženijom. Muškarci čine dve trećine stradalih, dok se nesreće uglavnom dešavaju u vreme prvog mraka i sumraka.
Kako pešaci mogu biti sigurniji
Uvek se kretati trotoarom ili površinom namenjenom pešacima; ako nije dostupna, koristiti levu ivicu kolovoza.Pre stupanja na pešački prelaz uveriti se da vas je vozač video – ostvariti vizuelni kontakt „oči u oči“.Nositi svetliju odeću i reflektujuće elemente, posebno deca.Zabranjeno je korišćenje mobilnog telefona ili slušalica dok prelazite pešački prelaz.Kolovoz prelaziti najkraćim putem i pažljivo, vodeći računa o svojoj i tuđoj bezbednosti.
Saveti vozačima
Vozači treba da poštuju ograničenje brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, naročito u zonama škola i na mestima sa većim brojem pešaka.
Kazne za pešake
Zakonom su propisane novčane kazne za nepažljivo ponašanje:
- Korišćenje telefona ili slušalica: 3.000 dinara; ako je dete prisutno – 6.000–12.000 dinara.
- Prelazak van pešačkog prelaza: oko 5.000 dinara; uz dete – 6.000–20.000 dinara.
- Prelazak na crveno u pratnji deteta: 20.000–40.000 dinara.
Ako se kazna plati odmah, može se umanjiti za 50%.
(Telegraf)
