GRAĐANI, OPREZ! Možete platiti kaznu do 40.000 dinara, od danas pojačana kontrola

16. 10. 2025. u 08:53

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja (ABS) pokrenula je kampanju „Ne pretrčavaj život, pređi na pešački“ kako bi skrenula pažnju na bezbednost pešaka, posebno u zimskom periodu kada su dani kraći, a vidljivost smanjena zbog snega, leda, kiše i magle. Upravo tada, kada se mrak spušta ranije, najveći broj nesreća sa pešacima događa se u naselju, van raskrsnica, i to u preko 80% slučajeva.

Foto Tanjug

Prosečno, u Srbiji godišnje pogine oko 130 pešaka, a više od 2.600 bude povređeno. Polovina poginulih su osobe starije od 65 godina, što ovu grupu čini najugroženijom. Muškarci čine dve trećine stradalih, dok se nesreće uglavnom dešavaju u vreme prvog mraka i sumraka.

Kako pešaci mogu biti sigurniji

Uvek se kretati trotoarom ili površinom namenjenom pešacima; ako nije dostupna, koristiti levu ivicu kolovoza.Pre stupanja na pešački prelaz uveriti se da vas je vozač video – ostvariti vizuelni kontakt „oči u oči“.Nositi svetliju odeću i reflektujuće elemente, posebno deca.Zabranjeno je korišćenje mobilnog telefona ili slušalica dok prelazite pešački prelaz.Kolovoz prelaziti najkraćim putem i pažljivo, vodeći računa o svojoj i tuđoj bezbednosti.

Saveti vozačima

Vozači treba da poštuju ograničenje brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, naročito u zonama škola i na mestima sa većim brojem pešaka.

Kazne za pešake

Zakonom su propisane novčane kazne za nepažljivo ponašanje:

  • Korišćenje telefona ili slušalica: 3.000 dinara; ako je dete prisutno – 6.000–12.000 dinara.
  • Prelazak van pešačkog prelaza: oko 5.000 dinara; uz dete – 6.000–20.000 dinara.
  • Prelazak na crveno u pratnji deteta: 20.000–40.000 dinara.

Ako se kazna plati odmah, može se umanjiti za 50%.

