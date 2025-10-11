PEČENJARE NE VOLE FISKALNE RAČUNE: Poreska pronašla mnogo nepravilnosti, niste ni svesni čime su se sve služili
PORESKA uprava je tokom kontrole evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u 26 pečenjara i ribarnica u njih 15 uočila nepravilnosti i izrekla privremene zabrane obavljanja delatnosti, zbog neevidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja ili neprijavljenih radnika, objavila je Poreska uprava. Kontrola je u periodu od 1. septembra do 7. oktobra obavljena na području cele Srbije.
- Zahvaljujući savremenim alatima novog modela fiskalizacije, Poreska uprava raspolaže svim neophodnim podacima o prometu u realnom vremenu na svakoj maloprodajnoj lokaciji u zemlji - navodi se u saopštenju i dodaje da će se nastaviti sa nadzorom nad izdavanjem fiskalnih računa.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
Kim Džong Un na paradi prikazao novog NUKLEARNOG MONSTRUMA: Tvrdi - najmoćnija raketa do sada (FOTO/VIDEO)
SEVERNA Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvestili su danas državni mediji u Pjongjangu.
11. 10. 2025. u 09:42
Komentari (0)