Ekonomija

PEČENJARE NE VOLE FISKALNE RAČUNE: Poreska pronašla mnogo nepravilnosti, niste ni svesni čime su se sve služili

Elena Božić Talijan

11. 10. 2025. u 11:04

PORESKA uprava je tokom kontrole evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u 26 pečenjara i ribarnica u njih 15 uočila nepravilnosti i izrekla privremene zabrane obavljanja delatnosti, zbog neevidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja ili neprijavljenih radnika, objavila je Poreska uprava. Kontrola je u periodu od 1. septembra do 7. oktobra obavljena na području cele Srbije.

ПЕЧЕЊАРЕ НЕ ВОЛЕ ФИСКАЛНЕ РАЧУНЕ: Пореска пронашла много неправилности, нисте ни свесни чиме су се све служили

Foto:Z.Gligorijević

- Zahvaljujući savremenim alatima novog modela fiskalizacije, Poreska uprava raspolaže svim neophodnim podacima o prometu u realnom vremenu na svakoj maloprodajnoj lokaciji u zemlji - navodi se u saopštenju i dodaje da će se nastaviti sa nadzorom nad izdavanjem fiskalnih računa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal

NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal