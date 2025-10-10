DANAS ISTIČE ROK ZA UPLATU PORESKIH OBAVEZA: Objavljen kalendar koji građane obaveštava o važnim datumima za oktobar
MINISTARSTVO finansija je početkom ovog meseca objavilo poreski kalendar koji građane obaveštava o važnim datumima za ispunjenje njihovih obaveza.
Oktobar donosi niz važnih obaveza za preduzetnike, firme, samostalne delatnosti i druge obveznike, a poštovanje rokova je ključno kako bi se izbegle kazne i zatezne kamate.
Današnji dan, 10. oktobar je krajlnji rok za izmirenje sledećih obaveza:
poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO) za septembar,
kao i poreza na dodatu vrednost (PPPDV) i uplatu PDV-a za septembar, za obveznike iz člana 10. Zakona o PDV-u.
Ostali važni datumi
15. oktobar
Ovo je jedan od najobimnijih datuma u poreskom kalendaru. Do sredine meseca treba izvršiti:
uplatu akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar,
uplatu poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za treći kvartal,
plaćanje doprinosa za sveštenike, verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere,
podnošenje obrasca PP OD-O i uplatu doprinosa za osnivače i članove privrednih društava,
podnošenje PPPDV obrasca i uplatu PDV-a za septembar,
kao i obrasca PID PDV 1 ukoliko je u septembru ispunjen kriterijum za sticanje statusa pretežno izvoznog obveznika.
Za one koji PDV prijavljuju kvartalno, 15. oktobar je rok za podnošenje prijave i uplatu PDV-a za treće tromesečje, kao i za predaju obrasca PID PDV 1 za isti period.Tog dana dospevaju i akontacije poreza na dobit pravnih lica, kao i obaveze po osnovu akcize — za period od 16. do 30. septembra, kao i podnošenje prijava PP OA i PP OAEL za obračun akcize na električnu energiju.
30. oktobar
Do kraja meseca, obveznici koji ostvaruju prihode od autorskih i srodnih prava ili od ugovorene naknade za izvršen rad (na koje se porez plaća samooporezivanjem) treba da podnesu prijavu na Obrascu PP OPO-K i izvrše plaćanje obaveza za treći kvartal 2025. godine.
31. oktobar
Poslednji dan u mesecu nosi tri ključne obaveze:
podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2026. godinu,
podnošenje prijave PPP-PD i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar,
kao i plaćanje obračunate akcize za period od 1. do 15. oktobra.
Iz Ministarstva finansija napominju da se rokovi koji padaju u neradne dane automatski pomeraju na prvi naredni radni dan, izuzev roka za plaćanje akcize za period od 1. do 15. dana u mesecu, koji se uvek pomera na poslednji radni dan tog meseca.
Oktobar je mesec sa velikim brojem poreskih obaveza, pa je važno pratiti rokove i pripremiti dokumentaciju na vreme. Pravovremeno podnošenje prijava i plaćanje poreza sprečava nepotrebne troškove i zadržava poslovanje u skladu sa propisima.
