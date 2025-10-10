STAROSNA GRANICA ZA PENZIJU IDE NA 70 GODINA U NEMAČKOJ: Evo kada će taj sistem da zaživi i da li je ta granica konačna

STAROSNA granica za odlazak u penziju u Nemačkoj moraće da se poveća sa sadašnjih 67 na 70 godina, izjavio je lider poslaničkog kluba CDU/CSU Jens Špan

Foto: Profimedia

Gostujući u emisiji "Majšberger" na javnom servisu ARD, Špan je rekao da će trenutni sistem penzionisanja sa 67 godina biti u potpunosti uveden do 2030/31. godine, ali da se tu neće stati, pošto se, kako je naveo, s dužim životnim vekom stanovništva mora produžiti i radni vek.

"Ako želimo da očuvamo obim socijalnih davanja bez prevelikog opterećenja budućih generacija, moraćemo duže da radimo", dodao je on.

Špan je napomenuo da će se tokom tridesetih godina starosna granica za odlazak u penziju postepeno povećavati, prvo iz godine u godinu, a zatim iz meseca u mesec, prenosi Velt.

On je naveo da sada nije pravi trenutak za političku raspravu o konkretnim promenama, ali je istakao da javnost "mora čuti istinu o održivosti sistema".

Španova izjava dolazi neposredno nakon što je savet ekonomskih stručnjaka, koji je formirala ministarka privrede Katarina Rajhe (CDU), predložio vezivanje starosne granice za odlazak u penziju za životni vek, ukidanje penzionisanja sa 63 godine i ponovno uvođenje tzv. faktora održivosti u penzioni sistem.

U Nemačkoj se od 2012. godine starosna granica za penziju postepeno povećava sa 65 na 67 godina i biće potpuno dostignuta 2031. godine.

Moguć je raniji odlazak u penziju uz umanjena primanja, dok posebni uslovi važe za dugogodišnje osiguranike i osobe sa invaliditetom.

B92