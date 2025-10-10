ČUVENA KOMPANIJA NA RUBU PROPASTI Iznenada podnela zahtev za stečaj - Mnogi će ostati bez omiljenih komada
MODNA kompanija Store Concept iz Dortmunda proglasila je stečaj, a modnoj marki Heimatliebe preti gašenje. Ovaj potez pogađa više od 400 trgovina u Nemačkoj.
Kompanija Store Concept GmbH and Co. KG, poznata po brendu Heimatliebe, podnela je zahtev za stečajni postupak. Heimatliebe je zastupljena u više od 400 prodavnica širom Nemačke.
Uzrok stečaja
Prema specijalizovanom časopisu Textilwirtschaft, stečaj je rezultat gubitaka izazvanih pandemijom i promenama u potrošačkom ponašanju.
Kompanija je nastala spajanjem Paul + Axel Vosschulte GmbH and Co. KG i Store Concept Ost GmbH and Co. KG.
O brendu Heimatliebe
Heimatliebe već više od deset godina nudi žensku modu srednjeg cenovnog ranga, sa proizvodima iz Italije. Brend je poznat po živopisnim bojama i posebnim krojevima, a od 2016. godine u potpunosti izbegava korišćenje plastičnih vešalica.
Ova odluka predstavlja veliki udarac za trgovine koje drže Heimatliebe proizvode, kao i za ljubitelje brenda u Nemačkoj.
(Fenix-magazin)
