JANAF DOBIO AMERIČKU DOZVOLU: Nastavlja se isporuka nafte NIS-u narednih sedam dana

JADRANSKI naftovod (JANAF) dobio je novu dozvolu američkog Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) da u narednih sedam dana nastavi isporuku nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Ovo je već sedmo uzastopno produženje dozvole koje omogućava kontinuitet snabdevanja srpske kompanije naftom preko jadranskog naftovoda, dok se formalno i dalje vodi da je NIS pod američkim sankcionim režimom.

Da li će ova nova odluka značiti i dodatno odlaganje primene sankcija, biće poznato sutra ujutru kada ističe rok važenja poslednjeg produženja.

Prema saznanjima, NIS je u subotu uputio OFAK-u novi, osmi po redu zahtev za produženje odlaganja sankcija, što ukazuje da je snabdevanje energentima iz regiona i dalje pod posebnim nadzorom i političkim uslovljavanjem.

Jadranski naftovod, sa sedištem u Zagrebu, ključna je transportna veza za snabdevanje srpske naftne industrije, pa se svako produženje odobrenja OFAK-a posmatra kao indikator odnosa Vašingtona prema energetskim vezama Srbije sa Rusijom i regionom

(Politika)

