OD DANAS BESPLATNO BRZIM VOZOM DO SUBOTICE: Ovo je detaljna satnica polazaka i spisak stajališta

KAKO je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, od danas, 8. oktobra, do nedelje, 12. oktobra, građani će moći da se prevoze besplatno novootvorenom deonicom brze pruge Novi Sad - Subotica.

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Putnički vozovi počeće danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd Centar - Subotica - Beograd Centar, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

Na navedenoj relaciji biće organizovan saobraćaj Inter City vozova (SOKO) i Inter Regio vozova, saopštila je kompanija Srbijavoz.

Iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Subotica je "Inter City" vozom broj 546 koji ima polazak u 12 časova.

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Iz stanice Subotica prvi polazak za stanicu Beograd Centar je "Inter City" vozom broj 547 koji ima polazak takođe u 12 časova.

Svoje karte putnici mogu da preuzmu na blagajni, putem mobilne aplikacije i sajta Srbijavoza.

Za vožnju Inter City vozovima (SOKO) i Inter Regio vozovima, neophodno je da putnici blagovremeno obezbede svoje vozne karte, jer time sebi obezbeđuju rezervaciju mesta.

O raspoloživim mestima u vozovima putnici se mogu informisati na blagajni i putem mobilne aplikacije i sajta. Foto: Novosti

Osamnaest "Inter City" vozova (SOKO) na ovoj relaciji saobraćaće na svaka dva sata.

Devet vozova iz stanice Beograd Centar ima polaske u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

Devet vozova iz stanice Subotica polazi u 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 i 22.00 sata.

"Inter City" (SOKO) vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Petrovardin, Vrbas Nova, Bačka Topola i Subotica.

Osam "Inter Regio" vozovi na ovoj relaciji imaju sledeće polaske: četiri voza iz stanice Beograd

Centar u 7.00, 11.00, 15.00 i 19.00 sati i četiri voza iz stanice Subotica u 5.00, 9.00, 13.00 i 17.00 sati.

"Inter Regio" vozovi imaju zaustavljanja u sledećim službenim mestima: Novi Beograd, Nova Pazova, Stara Pazova, Inđija, Petrovardin, Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik;

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Ostali Inter Regio vozovi ( broj 640, 643, 644, 647, 648, 651, 652, 655, 656 i 657, odnosno vozovi 615 i 616) će saobraćati do/od stanice Petrovaradin. Stanica Novi Sad do daljnjeg nije otvorena za prijem i otpremu putika, napominju iz kompanije.

U stanicama: Zmajevo, Vrbas Nova, Lovćenac-Mali Iđoš, Bačka Topola i Žednik neće biti organizovana prodaja karata na blagajni i putem kartomata, te je preporuka putnicima da svoju kartu kupe putem mobilne aplikacije.

U stanici Subotica prodaja karata se vrši u postojećem montažnom objektu koji se nalazi na području stanice i koji je obeležen.

Svi ostali vozovi za prevoz putnika na relaciji Beograd Centar-Petrovardin-Beograd Centar (deo Inter Regio vozova, svi Regio Express i Regio vozovi) će saobraćati po važećoj organizaciji bez promene i u njima važe redovne cene karata.