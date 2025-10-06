IMA LI GRANICE? Cene zlata i dalje obaraju istorijske rekorde

CENE zlata su danas na globalnim tržištima premašile rekordnih 3.900 dolara po unci, što odražava zabrinutost investitora zbog zatvaranja američke vlade i procene da će američka centralna banka ponovo smanjiti ključne kamatne stope kako bi podržala zapošljavanje.

Na takozvanom fizičkom tržištu, unca zlata je oko podneva iznosila 3.943,01 dolara i bila je 1,5 odsto viša nego na kraju trgovanja krajem prošle nedelje.

Cena zlata je porasla za isti procenat u fjučers ugovorima na američkom tržištu, gde se unca trgovala po ceni od 3.966,37 dolara, prenose agencije.

POLITIČKA NEIZVESNOST POKREĆE INVESTICIJE U SIGURNA UTOČIŠTA

Potražnju za plemenitim metalom podstaklo je zatvaranje savezne vlade SAD, što je produbilo neizvesnost među investitorima i podstaklo ih da usmere kapital u sigurna utočišta.

Zatvaranje vlade ušlo je u drugu nedelju dok demokratski zakonodavci istrajavaju u svojim zahtevima za doprinose za zdravstvenu zaštitu, a predsednik SAD Donald Tramp najavljujeotpuštanja u vladinim službama i smanjenje budžeta.

Ako Tramp utvrdi da pregovori sa demokratama u Kongresu „apsolutno ne vode nikuda“, Vašington će početi masovna otpuštanja federalnih službenika, rekao je u nedelju visoki zvaničnik Bele kuće, preneo je Rojters.

OČEKIVANjA DALjEG SMANjENjA KAMATNIH STOPA

Zlato je poraslo za skoro 50 odsto od početka godine, a skok cene je, između ostalog, izazvan snažnom potražnjom centralnih banaka.

Investitori takođe kupuju plemenite metale uoči sastanka o monetarnoj politici centralne banke SAD.

Federalne rezerve su smanjile kamatne stope za četvrtinu procentnog poena u septembru, a predsednik Džerom Pauel je objasnio da je tempo stvaranja radnih mesta sporiji nego što bi bilo potrebno za održavanje stabilne stope nezaposlenosti.

Kompanije trenutno zapošljavaju vrlo malo, primetio je Pauel objavljujući odluku, a čak bi i blago povećanje otpuštanja brzo dovelo do veće nezaposlenosti.

Komitet za monetarnu politiku Federalnih rezervi takođe je na svom septembarskom sastanku naznačio da bi, s obzirom na slabiju ekonomsku aktivnost i potražnju za radnom snagom, mogli ubrzati tempo smanjenja troškova zaduživanja.

Kamatne stope bi mogle biti smanjene na 3,6 odsto do kraja godine, prema medijani njihovih prognoza. U junu su prognozirali da će do kraja godine biti 3,9 odsto.

Prema FedWatch, analitičari sada procenjuju da će ih Federalne rezerve najverovatnije smanjiti za četvrtinu procentnog poena na svom oktobarskom sastanku i za još jednu četvrtinu poena u decembru.

