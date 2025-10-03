KUĆE OD 4.000 DO 15.000 EVRA, NUDI SE I ZEMLJIŠTE: Oglašena prodaja državnih nekretnina

REPUBLIČKA direkcija za imovinu objavila je javni oglas o prodaji nepokretnosti u svojini Republike Srbije prikupljanjem pisanih ponuda.

Foto: Profimedia/N.Fifić

Na spisku se nalaze nepokretnosti na teritoriji grada Zrenjanina i opština Žitište i Novi Bečej.

Država prodaje porodičnu kuću u ulici Stevice Jovanovića u Belom Blatu, površine 136 m2, sa zemljištem od 1.378 kvadrata. Nekretnina se prodaje po početnoj ceni od 15.102 evra.

U Torku, selu na teritoriji opštine Žitište, na prodaju su ponuđene dve nepokretnosti.

Jednu čine zgrada tehničkih usluga - tehnički servis, površine 830 kvadrata i pomoćna zgrada od 277 m2, a prodaju se po početnoj ceni od 187.259 evra.

Druga nepokretnost se nalazi u Begejskoj ulici i u pitanju je porodična kuća površine 87 kvadrata, čija je početna cena 4.028 evra.

Republička direkcija za imovinu u opštini Novi Bečej, odnosno u selu Bočar, prodaje objekat u Dobrovoljačkoj ulici, površine 131 m2, koji se nalazi na zemljištu ukupne površine 787 metara kvadratnih po početnoj ceni od 5.981 evra.

Kupci ovih nekretnina su u obavezi da izmire sve dospele, a neizmirene obaveze nastale do momenta ulaska u posed, kao i eventualne troškove ponovnog priključenja na elektrodistributivni sistem.

Ponude za kupovinu dostavljaju se najkasnije do 16. oktobra, a otvaranje prispelih ponuda obaviće se komisijski 20. oktobra.