DELTA DISTRICT DOSTIGAO VISINU OD 50 METARA: Postavljene geotermalne sonde, prvo useljenje stanara 2027, InterContinental hotel krajem 2026

03. 10. 2025. u 13:14

IHG Hotels & Resorts delegacija obišla gradilište najvećeg projekta Delta Holdinga

DELTA DISTRICТ ДОСТИГАО ВИСИНУ ОД 50 МЕТАРА: Постављене геотермалне сонде, прво усељење станара 2027, InterContinental хотел крајем 2026

Jakov Simonović

Na gradilištu najvećeg investicionog projekta Delta Holdinga - Delta Districta, koji se realizuje u partnerstvu sa InterContinental Hotels & Resorts Group (IHG), danas je boravila najviša delegacija jedne od vodećih svetskih hotelskih grupacija. Ovom prilikom predstavljeni su dosadašnji rezultati radova na kompleksu ukupne površine od 100.000 m², koji će dostići vrednost od 400 miliona evra.

Projekat se realizuje u jednoj fazi i obuhvata izgradnju hotela InterContinental, dve rezidencijalne kule visine 100 i 50 metara, kao i poslovnu zgradu A klase. Ovo je ujedino i jedina brendirana rezidencija u regionu,  u okviru zatvorenog bloka bez novih gradnji - što joj daje posebnu ekskluzivnost na tržištu. 

Radovi napreduju po planu - izgrađeno je osam nivoa, postavljene su geotermalne sonde, a kompleks će koristiti solarne panele, toplotne pumpe i pametne sisteme. Više od 4.000  m² zelenih površina doprineće stvaranju prirodne mikroklime, čistijeg vazduha i zdravijeg urbanog okruženja. Delta District će biti prvi rezidencijalni kompleks u regionu sertifikovan i po WELL i po LEED standardima.

- Delta District je naš najznačajniji projekat, koji gradimo u jednoj fazi na ekskluzivnoj lokaciji. Radovi napreduju po planu - projekat je već dostigao visinu od 50 metara, a posebno nam je zadovoljstvo što je danas sa nama najviša delegacija našeg partnera, svetske IHG grupacije. U okviru zatvorenog bloka, stanari će toplom vezom biti povezani sa hotelom i imati pristup svim sadržajima i uslugama života na nivou hotela sa pet zvezdica. Investitori širom sveta prepoznaju značaj brendiranih rezidencija, čija vrednost raste i do 50%, i zato nam je posebno drago što zajedno sa našim partnerima ovaj koncept donosimo u Beograd - rame uz rame sa svetskim metropolama - izjavila je Angelina Nekić, potpredsednica i CEO Delta Real Estate-a.

Jakov Simonović

Pre njenog izlaganja istaknuto je priznanje investitoru koji iza sebe ima više od 35 godina gradnje i landmark projekte poput Sava Centra, šoping molova i poslovnih zgrada. Stanje na gradilištu danas potvrđuje da će Delta District ubrzo krasiti lice grada.

Delta Holding je osnovan 1991. godine u Beogradu i trenutno zapošljava skoro 5.000 ljudi na više lokacija u Srbiji i u regionu. Kompanija svoje poslovanje realizuje kroz pet organizacionih celina: Delta Agrar Grupa, Delta Food Proccesing, Delta Real Estate Grupa, Delta Distribucija i divizija novih tehnologija. Članice Delta Holdinga bave se agrarnom proizvodnjom, proizvodnjom hrane, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, hotelskim biznisom, distribucijom robe široke potrošnje, prodajom automobila, razvojem nekretnina, e-komercom i razvojem novih tehnologija. U okviru hotelskog portfolia Delta Holdinga uspešno posluju četiri hotela (Crowne Plaza, Radisson Collection Old Mill, Indigo, InterContinental Ljubljana)

- Radovi na igradnji napreduju impresivno, a lokacija u srcu poslovnog dela Novog Beograda - jedinstvena na ovoj strani reke - zaista izdvaja projekat. Sa hrabrim dizajnom InterContinental hotela u Beogradu, izuzetnom lokacijom i čuvenim uslugama i sadržajima, sa nestrpljenjem očekujem njegovo otvaranje krajem 2026. godine. Nesumnjivo će predstavljati idealno iskustvo za strane goste koji dolaze da otkriju Beograd i izuzetan prikaz InterContinental brenda u Srbiji - istakla je Karin Sheppard, viša potpredsednica i izvršna direktorka IHG grupacije za Evropu.

Jakov Simonović

- Povratak InterContinental hotela u Beograd posle 20 godina biće svetskog nivoa. Investicija samo u hotel od preko 100 miliona evra doneće gradu state-of-the-art hotel sa panoramskim bazenom, fine dining restoranom u klasi Mišelina, obiljem zelenila i savremenim prostorima za rad i uživanje. Takođe, biće otvoreno više od 200 novih radnih mesta za najkvalifikovanije osoblje. Naša ambicija je da hotel otvori svoja vrata do kraja 2026. godine i time dodatno ojača poziciju Srbije kao vodeće destinacije u regionu - rekao je Andrej Sovrović, član izvršnog odbora i CEO Delta Hospitality

Jakov Simonović

IHG Hotels & Resports je globalna hotelska kompanija, sa misijom da pruža True Hospitality for Good

Sa portfolijom od 20 hotelskih brendova i programom lojalnosti IHG One Rewards, jednim od najvećih na svetu sa više od 145 miliona članova, IHG danas raspolaže sa više od milion soba i 6.700 otvorenih hotela u više od 100 zemalja, dok je u fazi razvoja još preko 2.200 objekata.

Jakov Simonović

Matična kompanija je InterContinental Hotels Group PLC, registrovana u Engleskoj i Velsu. Oko 385.000 ljudi širom sveta radi u IHG hotelima i korporativnim kancelarijama.

Jakov Simonović

Značaj InterContinentala

Povratak hotela InterContinental u Beograd ima poseban značaj za istoriju našeg grada. InterContinental je nekada bio ključna tačka za međunarodne diplomate i sinonim za prestiž, a među njegovim gostima su bili i čuveni delegati Pokreta nesvrstanih zemalja, čime je Beograd pozicioniran kao značajan centar globalnih političkih događaja. 

Foto: Jakov Simonović

POGLEDAJ GALERIJU

Nakon 20 godina, ovaj legendarni hotel ponovo otvara svoja vrata u Beogradu do kraja 2026.godine, donoseći sa sobom duh prestiža i luksuza koji je oduvek bio njegov zaštitni znak.

