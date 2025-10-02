Štednja sa poverenjem u ALTA banci - povoljne kamate i sloboda u planiranju

U DINAMIČNOM ekonomskom okruženju ALTA banka se pozicionirala kao pouzdan finansijski partner u oblasti štednje zahvaljujući stabilnim uslovima, transparentnom pristupu i dugogodišnjem poverenju klijenata.

Foto Promo

U ponudi ALTA banke nalazi se štedni program pažljivo oblikovan prema stvarnim potrebama građana koji traže sigurnost, stabilnost i konkretan finansijski prinos.

Štedni program karakterišu izuzetno povoljne kamatne stope, neograničen iznos uloga i mogućnost mesečne isplate kamate, što klijentima omogućava veću fleksibilnost, redovan prinos i sigurnost u planiranju ličnog bužeta.

-Naša štedna ponuda nije samo finansijski proizvod – to je izraz naše posvećenosti da u fokusu zadržimo interes građana. Poverenje koje nam klijenti svakodnevno ukazuju za nas je obaveza da budemo još bolji. Svojim znanjem, iskustvom i posvećenošću nastojimo da obezbedimo proizvode koji su pristupačni, sigurni i dostupni. ALTA banka je tu da bude pouzdan partner koji uvek nudi više – poručuju iz ove banke.

Građani koji se odluče da svoju štednju povere ALTA banci mogu da računaju na godišnje kamatne stope od 3% za oročenu štednju u evrima, 4% u američkim dolarima i 5% za dinarsku štednju, uz mogućnost obračuna i isplate na mesečnom nivou.

Uslovi su osmišljeni tako da odgovore na potrebe različitih profila štediša – od onih koji preferiraju isplatu kamate na kraju perioda štednje do onih koji žele redovan mesečni prinos.

Ovaj štedni program deo je šire strategije ALTA banke usmerene na jačanje poverenja klijenata i kontinuirano unapređenje ponude štednih proizvoda. Banka ostaje dosledna svojoj misiji – da bude odgovoran i stabilan partner građanima Srbije.

Klijentima su usluge ove banke na raspolaganju u svim ekspoziturama širom Srbije uz podršku stručnih savetnika koji su dostupni za sva pitanja i individualno savetovanje.

ALTA banka je jedna od najdostupnijih banaka u Srbiji - ekspoziture su otvorene radnim danima od 08 do 20 časova, a subotom od 09 do 17 časova. Osluškujući potrebe savremenih klijenata i njihov dinamičan tempo života, prilagodili smo radno vreme kako bismo im omogućili da bankarske usluge obave lako, brzo i kada im to najviše odgovara.