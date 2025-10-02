Štednja sa poverenjem u ALTA banci - povoljne kamate i sloboda u planiranju
U DINAMIČNOM ekonomskom okruženju ALTA banka se pozicionirala kao pouzdan finansijski partner u oblasti štednje zahvaljujući stabilnim uslovima, transparentnom pristupu i dugogodišnjem poverenju klijenata.
U ponudi ALTA banke nalazi se štedni program pažljivo oblikovan prema stvarnim potrebama građana koji traže sigurnost, stabilnost i konkretan finansijski prinos.
Štedni program karakterišu izuzetno povoljne kamatne stope, neograničen iznos uloga i mogućnost mesečne isplate kamate, što klijentima omogućava veću fleksibilnost, redovan prinos i sigurnost u planiranju ličnog bužeta.
-Naša štedna ponuda nije samo finansijski proizvod – to je izraz naše posvećenosti da u fokusu zadržimo interes građana. Poverenje koje nam klijenti svakodnevno ukazuju za nas je obaveza da budemo još bolji. Svojim znanjem, iskustvom i posvećenošću nastojimo da obezbedimo proizvode koji su pristupačni, sigurni i dostupni. ALTA banka je tu da bude pouzdan partner koji uvek nudi više – poručuju iz ove banke.
Građani koji se odluče da svoju štednju povere ALTA banci mogu da računaju na godišnje kamatne stope od 3% za oročenu štednju u evrima, 4% u američkim dolarima i 5% za dinarsku štednju, uz mogućnost obračuna i isplate na mesečnom nivou.
Uslovi su osmišljeni tako da odgovore na potrebe različitih profila štediša – od onih koji preferiraju isplatu kamate na kraju perioda štednje do onih koji žele redovan mesečni prinos.
Ovaj štedni program deo je šire strategije ALTA banke usmerene na jačanje poverenja klijenata i kontinuirano unapređenje ponude štednih proizvoda. Banka ostaje dosledna svojoj misiji – da bude odgovoran i stabilan partner građanima Srbije.
Klijentima su usluge ove banke na raspolaganju u svim ekspoziturama širom Srbije uz podršku stručnih savetnika koji su dostupni za sva pitanja i individualno savetovanje.
ALTA banka je jedna od najdostupnijih banaka u Srbiji - ekspoziture su otvorene radnim danima od 08 do 20 časova, a subotom od 09 do 17 časova. Osluškujući potrebe savremenih klijenata i njihov dinamičan tempo života, prilagodili smo radno vreme kako bismo im omogućili da bankarske usluge obave lako, brzo i kada im to najviše odgovara.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)