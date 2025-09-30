VAŽNA VEST ZA STUDENTE Mali: Država refundira 50 odsto školarine

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da će država da refundira 50 odsto školarine za svakog studenta.

Vanredno povećanje minimalne zarade i plata u prosveti i zdravstvu

Ministar je, gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a, izjavio je da će od sutra plate u prosveti i zdravstvu biti vanredno povećane za pet odsto, a minimalna zarada za 9,4 odsto.

Mali je rekao da su od početka godine plate u prosveti povećane za 11 odsto i podsetio da je prvo vanredno povećanje od pet odsto bilo 1. marta.

- Sada još pet odsto, a biće i povećanje od 1. januara naredne godine. Samo u ovoj godini ova tri povećanja kumulativno iznose 22,4 odsto. Dakle, 22,4 odsto povećanje plata zaposlenih u prosveti samo u ovoj godini. Ako se uzme u obzir da je prosečna inflacija ove godine negde oko četiri, ovo je značajno povećanje plata u prosveti - rekao je Mali.

Naveo je da će sa ovim povećanjem plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biti veća od 106.000 dinara.

Mali je rekao da će prosečna plata medicinske sestre biti veća od 90.000 dinara, a da će osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći 170.000 dinara.

- Ono što je suština naše politike godinama unazad je da podižemo životni standard građana Srbije, da oni kojima su povećanja najpotrebnija, ta povećanja i dobiju, a na ovaj način to i realizujemo - rekao je Mali.

Kako kaže ministar, prosečna plata u julu je bila 931 evro. Istakao je i da će u decembru ove godine prosečna zarada preći 1.000 evra na nivou cele Srbije.

- Uprkos svim probelmima, tenzijama koje smo imali, država pokazuje svoju stabilnost. Od sutra vanredno povećanje minimalne zarade 9, 4 odsto, redovno povećanje od 10,1 odsto od 1. januara naredne godine. Minimalna zarada je od 1. januara ove godine uvećana za 13,7 odsto. Nikada se u istoriji nije dogodilo da za godinu dana imate 37 odsto. Za to uvek imamo novca, držimo se fiskalnih pravila da ne ugrozimo makroekonomsku stabilnost. Činimo sve da pokažemo brigu prema ljudima. Od 1. decembra povećanje penzija 12,2 odsto - ističe minstar.

O refundaciji školarina studentima

O povratu novca za studenta za 2024.- 2025. godinu, Mali kaže:

- Što se studenata tiče, država će da refundira 50 odsto školarine za svakog studenta. Mi ćemo tu svoju obavezu ispuniti u oktobru. Isplata tog dela školarine ići će preko studentske kartice. Oni koji nemaju studentsku karticu, preko portala uprave za trezor mogu da se prijave, besplatna je kartica. Sama refundacija je tehnička stvar, ne zavisi od države, ono što je neophodno je da student uplatio školarinu, a sa druge strane da fakulteti Ministarstvu prosvete i nama dostave spisak studenata kojima je neophodno refundirarti školarinu. Da iskoristim priliku da pozovem fakultete i studente da odrade svoj deo posla na vreme, a država će, kao i do sada, za one koji su upisali redovno godinu, obećanje koje je dala i ispuniti. Mi ćemo tokom oktobra pun iznos od 50 odsto školarine za svakog studenta isplatiti. Obećanja koja dajemo, ispunjavamo.

O NIS-u

Mali je, govoreći o američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, istakao da to nije laka tema.

- Nismo ničim izazvali situaciju. Radimo na sve strane, razgovaramo sa svima kako bismo našli rešenje koje bi bilo u korist građana Srbije. Ono što mi ne smemo ni na koji način da dozvolimo jeste da izgubimo tu energetsku nezavisnost, odnosno da ostanemo bez goriva. Jedino što mogu da obećam da ćemo se boriti da problem rešimo. Nije do nas, ničim nismo ovo izazvali. Kontinuirano razgovaramo mesecima unazad. Predsednik Aleksandar Vučić je bio u Njujorku, razgovarao sa Markom Rubiom, juče je bio sa ruskim ambasadorom ovde. Činimo sve što možemo - navodi ministar Mali.

O legalizaciji

- Po meni veoma važan zakon. Sa procesom ćemo krenuti odmah po usvajanju Zakona u pralamentu, očekujem da će to biti u narednih 10-15 dana. Zakon je usmeren ka narodu, da reše višedecenijske probleme. Osim ovog, još jedan je veoma važan zakon, izmene zakona o izvršenju, ono što je predsednik obećao, da izvršitelji ne mogu da uzimaju nekretninu osobi koja živi u stanu manjem od 60 kvadrata, a da je to jedina nekretnina koju ta osoba, porodica poseduje - kazao je Mali.

Kako ističe, sve mere države usmerene su prema građanima.

- Od 1. oktobra imamo i povećanje plata i povećanje minimalne zarade, sledi povećanje penzija, uprkos gomili loših vesti, koje prevashodno dolaze iz sveta - podsetio je Mali.

O Ekspu

- Sve teče po planu, nije jednostavno, to je najveće gradilište u ovom delu Evrope, ako ne i u Evropi. Ono što je važno za građane, učešće je potvrdila 121 zemlja. Bićemo centar sveta - kaže ministar.

