VELIKA KUĆA ZA 40.000 EVRA: Nalazi se u blizini Beograda, na placu od 20 ari

U SELU Baranda, opština Opovo, prodaje se spratna kuća sa placem od 20 ari po ceni od 40.000 evra.

Nekretnina se nalazi na svega 40 minuta vožnje od Beograda, Pančeva i Zrenjanina.

Kuća je čvrste gradnje, rađena po projektu, bez vlage i uzdignuta oko pola metra od zemlje na zdravim temeljima.

Osnova kuće je 74 kvadrata, dok je sprat ostao u grubim radovima, što novim vlasnicima pruža mogućnost da prostor urede po sopstvenim željama. Na placu se nalaze pomoćni objekti, garaža, ostava za drva, kao i mali čardak ispod kog su tri zidane prostorije pogodne za držanje domaćih životinja.

Nekretnina je uknjižena, vlasnik 1/1, a kuća poseduje trofaznu struju i gradski vodovod. Posebna prednost lokacije jeste blizina reke Tamiš, do koje se kroz plac i šumu može stići za svega 15 minuta – deo reke poznat po miru i privatnosti.

Kuća je idealna za one koji žele miran život na selu, uz blizinu grada i mogućnost da prostor preurede i prilagode svojim potrebama. Cena od 40.000 evra čini ovu ponudu naročito privlačnom.

