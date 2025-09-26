VELIKI UDARAC ZA NEMAČKU EKONOMIJU: Lufthanza planira otpuštanje hiljade radnika
NEMAČKA avio-kompanija Lufthanza planira ozbiljno smanjenje troškova u narednim godinama, što podrazumeva i ukidanje značajnog broja radnih mesta u administraciji.
Prema informacijama do kojih je došao Rojters, Lufthanza namerava da u narednim godinama smanji administrativna radna mesta za 20 odsto. Dvoje upućenih izvora potvrdilo je da će ovi planovi biti predstavljeni u ponedeljak na „Danu tržišta kapitala“.
- To će biti objavljeno na Danu tržišta kapitala u ponedeljak - rekao je jedan od izvora.
Nekoliko hiljada otpuštanja
Iako tačan broj još nije određen, izvori ukazuju da će se raditi o „nekoliko hiljada radnih mesta“. Lufthanza grupa trenutno zapošljava nešto manje od 103.000 ljudi.
Kompanija se i dalje bori sa previsokim troškovima i nije dostigla nivo iskorišćenosti kapaciteta i produktivnosti koji je imala pre pandemije koronavirusa. Njen dugogodišnji cilj od osam odsto povrata od prodaje i dalje deluje nedostižno.
Ranije je izvršni direktor Lufthanza Erlajnsa, Jens Riter, upozorio da bi kompanija mogla biti primorana da smanji broj letova iz nemačkih aerodroma usled rastućih troškova.
- Ako rute postanu neisplative, bićemo primorani da ih ukinemo i prebacimo avione na druge lokacije - rekao je Riter za nemačke medije.
(Feniks magazin)
PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.
26. 09. 2025. u 20:19
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)