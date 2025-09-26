Ekonomija

VELIKI UDARAC ZA NEMAČKU EKONOMIJU: Lufthanza planira otpuštanje hiljade radnika

26. 09. 2025. u 20:50

NEMAČKA avio-kompanija Lufthanza planira ozbiljno smanjenje troškova u narednim godinama, što podrazumeva i ukidanje značajnog broja radnih mesta u administraciji.

Foto: AP

Prema informacijama do kojih je došao Rojters, Lufthanza namerava da u narednim godinama smanji administrativna radna mesta za 20 odsto. Dvoje upućenih izvora potvrdilo je da će ovi planovi biti predstavljeni u ponedeljak na „Danu tržišta kapitala“.

- To će biti objavljeno na Danu tržišta kapitala u ponedeljak - rekao je jedan od izvora.

Nekoliko hiljada otpuštanja

Iako tačan broj još nije određen, izvori ukazuju da će se raditi o „nekoliko hiljada radnih mesta“. Lufthanza grupa trenutno zapošljava nešto manje od 103.000 ljudi.

Kompanija se i dalje bori sa previsokim troškovima i nije dostigla nivo iskorišćenosti kapaciteta i produktivnosti koji je imala pre pandemije koronavirusa. Njen dugogodišnji cilj od osam odsto povrata od prodaje i dalje deluje nedostižno.

Ranije je izvršni direktor Lufthanza Erlajnsa, Jens Riter, upozorio da bi kompanija mogla biti primorana da smanji broj letova iz nemačkih aerodroma usled rastućih troškova.

- Ako rute postanu neisplative, bićemo primorani da ih ukinemo i prebacimo avione na druge lokacije - rekao je Riter za nemačke medije.

