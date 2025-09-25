STIŽE 20.000 DINARA JEDNOKRATNE POMOĆI: Evo ko može da podnese zahtev - rok ističe 30. septembra
JAVNI poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede otvoren je do 30. septembra.
Iznos podsticaja po grlu po ovom pozivu raspisanom 1. septembra je 20.000 dinara.
Pravo na podsticaje ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, odnosno nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Uslov je i da je lice u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu, pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i to za kravu oteljenu u periodu od 1. aprila prethodne kalendarske godine do 31. marta tekuće kalendarske godine.
Kako je istaknuto, pravo na podsticaje za isto grlo ostvaruje se jednom za jednu kalendarsku godinu.
Prijave za subvencije se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.
(Tanjug)
