VELIKI USPEH U OSAKI: Dve nagrade za Paviljon Srbije

В. Н.

23. 09. 2025. u 12:55

PAVILjON Srbije na Ekspo Osaka 2025 osvojio je dve nagrade, za najbolji mali paviljon i za najbolju tehnološku integraciju.

Foto: Novosti

Prema najpopularnijem japanskom portalu za pretragu restorana „Tabelog“, restoran u paviljonu Srbije na Ekspu Osaka - Kansai zauzeo je drugo mesto među svim restoranima unutar Ekspa, dok je među restoranima stranih paviljona ocenjen kao najbolji.

Foto: Фото: Новости

Ova izgleda rang lista najboljih restorana:

1.    Tonkatsu 3.55
2.    Srbija 3.34
3.    Paulaner imbiss 3.31
4.    Oishii! Germany 3.29
5.    Malezija 3.27
6.    Maneki 3.23
7.    Mizusora 3.22
8.    Francuski hleb 3.21
9.    Malta 3.20
10.  Tsukumo Udon 3.18

