Ekonomija

OPSTAJU DOMAĆE SORTE KOJE SU NA STRES NAVIKLE: Autohtone vrste prošle dug proces prirodne selekcije u različitim vremenskim uslovima

Jelena Baljak

23. 09. 2025. u 12:30

NAGLE klimatske promene, koje su prisutne poslednjih desetak godina, vinogradarstvo su učinile posebno osetljivom granom agrara, jer blage zime, aprilski mrazevi, oluje praćene gradom i suša ostavljaju ozbiljne posledice na prinos i kvalitet grožđa, a samim tim i na vina. Rešavanje tog globalnog problema predstavlja dugoročan izazov i treba mu pristupiti veoma ozbiljno, kako bismo unapredili i vinarstvo i vinogradarstvo u našoj zemlji.

ОПСТАЈУ ДОМАЋЕ СОРТЕ КОЈЕ СУ НА СТРЕС НАВИКЛЕ: Аутохтоне врсте прошле дуг процес природне селекције у различитим временским условима

Foto: J.J.Baljak

Dr Slavica Todić, redovni profesor na katedri za vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, ukazuje da se Srbija zagreva više od globalnog proseka. Procenjuje se da je porast globalne srednje temperature 1,1 stepen Celzijusa, a da je kod nas on već na 1,8, odnosno 2,6 stepeni Celzijusa u toku leta, što utiče na povećanje učestalih ekstremnih suša, poplava, grada i mraza. To je vinogradarsku proizvodnju učinilo dodatno rizičnom i ranjivom.

- Dugi sušni periodi, udruženi sa visokim temperaturama, dovode do promena vodnog režima u vinogradima i često jakog vodnog deficita, koji utiče na dinamiku fizioloških i biohemijskih procesa u biljci, smanjenje prinosa i promene u kvalitetu grožđa - objašnjava dr Todić. - U većini vinskih regija, porast temperature je pomerio vreme sazrevanja pojedinih sorti u najtopliji period godine, što je izazvalo promene u hemijskom sastavu grožđa i, na kraju, izmenjen je senzorni profil i stil vina, na koji su potrošači decenijama naviknuti. Vina su sa sve višim sadržajem alkohola, prisutni su problemi u fermentaciji, kiseline je sve teže očuvati, a sve veći je i nesklad između tehnološke, aromatske i fenolne zrelosti.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Vinova loza je, inače, mediteranska biljka, evoluciono adaptirana na tople i sušne uslove, ali izmenjeni režim padavina, kao i sve češći i duži sušni periodi sa ekstremno visokim temperaturama, uvode biljku u stanje fiziološkog stresa. Te posledice su prisutne kod svih sorti.

- Zbog skraćenog vremena sazrevanja grožđa i sve ranijih berbi, u prednosti su sorte poznih epoha sazrevanja, kao što su prokupac i kaberne sovinjon. Kada je u pitanju zaštita od poznih prolećnih mrazeva, sorte koje kasnije otpočinju vegetaciju u proleće su u prednosti u odnosu na one koje ranije razvijaju lastare, poput šardonea i merloa - kaže sagovornica "Novosti".

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Foto: J.J.Baljak

 

Dodaje i da sve vinske zemlje rade na razvijanju strategija, koje podrazumevaju set mera za ublažavanje posledica i prilagođavanje klimatskim promenama. Tu spadaju mere koje se odnose na održavanje špalira i zemljišta, primenu kasne rezidbe, upotrebu mreža za zaštitu od UV zračenja, uvođenje sistema za navodnjavanje, povećanje visine stabla kako bi se umanjila opasnost od poznih prolećnih mrazeva, kao i podizanje vinograda na većim nadmorskim visinama, gde za to postoje uslovi.

- Drugi set mera se odnosi na modifikaciju biljnog materijala i predstavlja osnovu dugoročne strategije prilagođavanja klimatskim promenama, jer je ekološki prihvatljiv i ne povećava cenu proizvodnje. U tom smislu, prioritet je na klonovima i sortama poznog sazrevanja i loznim podlogama otpornim na sušu - obrazlaže profesorka Poljoprivrednog fakulteta.

 

Foto: J.J.Baljak

 

Klimatske promene će, očigledno, uticati i na promene sortimenta u apelacijama, gde se tradicionalno, vekovima gaje pojedine sorte. Već danas, nakon desetogodišnjih ispitivanja, u Bordou su uvedene četiri crne autohtone francuske i lokalne sorte, koje su se dobro pokazale u uslovima suše i povišenih temperatura. U perspektivi, one bi mogle da zamene deo današnjeg sortimenta.

Nevidljivi na vinskoj mapi sveta

SRBIJA ima malo vinograda. Realne površine koje se obrađuju i donose rod se kreću između 8.000 i 10.000 hektara. S druge strane, godišnje se podigne tek oko 500 hektara novih zasada, što je ispod planirane dinamike, predviđene Strategijom razvoja vinogradarstva u Srbiji iz 2022. 

- Mi smo mala vinska zemlja, po vinogradarskim površinama nevidljiva na svetskoj vinskoj mapi. Jedini način da skrenemo pažnju na sebe jeste da proizvodimo autentična vina, od autohtonih srpskih sorti i lokalnih sorti karakterističnih za ovo podneblje. Time se treba voditi i kada je podizanje novih vinograda u pitanju - kaže dr Slavica Todić.

- Sve vinogradarske evropske zemlje traže rešenje u autohtonim i starim lokalnim sortama, koje su prošle dug proces prirodne selekcije u različitim klimatskim uslovima, prilagođavale se i kao takve opstale do danas. Tako naš prokupac, koji sazreva polovinom oktobra, predstavlja sortu izbora za vinograde koji se podižu - navodi dr Slavica Todić, uz konstataciju da bi vinogradari trebalo ozbiljno da pristupe donošenju odluka koje prethode podizanju novih vinograda, imajući u vidu da isti ti vinogradi treba da izdrže sve izazove u narednih 40 godina.

Izgubila se autentičnost regiona

U SRBIJI, kao i u većini drugih zemalja, u sortimentu dominiraju internacionalne sorte, kao što su merlo, kaberne sovinjon, šardone... U poslednje vreme kod nas konstantno raste interesovanje za vinima od tamjanike, tako da se ta sorta proširila i na regije gde dosad nije tradicionalno gajena. Zanimljivo je međutim, da celim svetom dominira samo 16 vinskih sorti grožđa, koje zauzimaju više od 50 odsto ukupne površine pod vinovom lozom. Dr Todić smatra da je takva situacija uticala na gubitak autentičnosti velikog broja vinskih regiona.

A da bi se neka adaptivna mera ili rešenje vezano za prilagođavanje klimatskim promenama ponudilo i preporučilo praksi, ono mora biti rezultat istraživanja, sa naučno potvrđenim efektima njene primene u određenim ekološkim i proizvodnim uslovima. Ta istraživanja se, kaže naša sagovornica, sprovode kroz istraživačke projekte. Imaju multidisciplinarni pristup i obavljaju ih stručni ljudi iz odgovarajućih naučnih ustanova. Država treba da prepozna značaj i da ulaže u takva istraživanja. Samo takav ozbiljan pristup može da da dugoročne rezultate. Sledeći korak je da se te mere i preporuke učine dostupnim proizvođačima. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko
Košarka

0 16

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.

22. 09. 2025. u 20:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VODIČ NOVOSTI: Šta nam je potrebno za legalizaciju - Svaki objekat biće precizno evidentiran i upisan na vlasnika
Ekonomija

0 0

VODIČ "NOVOSTI": Šta nam je potrebno za legalizaciju - Svaki objekat biće precizno evidentiran i upisan na vlasnika

NACRT Zakona o legalizaciji kojim bi čak 4,8 miliona "divljih" objekata trebalo da uđe u legalne tokove, naći će se na dnevnom redu Vlade Srbije u petak, a nakon toga biće upućen u skupštinsku proceduru. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je juče da se očekuje da zakon "Svoj na svome" stupi na snagu u oktobru.

23. 09. 2025. u 12:24

Politika
Tenis
Fudbal
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko