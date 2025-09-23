OPSTAJU DOMAĆE SORTE KOJE SU NA STRES NAVIKLE: Autohtone vrste prošle dug proces prirodne selekcije u različitim vremenskim uslovima

NAGLE klimatske promene, koje su prisutne poslednjih desetak godina, vinogradarstvo su učinile posebno osetljivom granom agrara, jer blage zime, aprilski mrazevi, oluje praćene gradom i suša ostavljaju ozbiljne posledice na prinos i kvalitet grožđa, a samim tim i na vina. Rešavanje tog globalnog problema predstavlja dugoročan izazov i treba mu pristupiti veoma ozbiljno, kako bismo unapredili i vinarstvo i vinogradarstvo u našoj zemlji.

Foto: J.J.Baljak

Dr Slavica Todić, redovni profesor na katedri za vinogradarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, ukazuje da se Srbija zagreva više od globalnog proseka. Procenjuje se da je porast globalne srednje temperature 1,1 stepen Celzijusa, a da je kod nas on već na 1,8, odnosno 2,6 stepeni Celzijusa u toku leta, što utiče na povećanje učestalih ekstremnih suša, poplava, grada i mraza. To je vinogradarsku proizvodnju učinilo dodatno rizičnom i ranjivom.

- Dugi sušni periodi, udruženi sa visokim temperaturama, dovode do promena vodnog režima u vinogradima i često jakog vodnog deficita, koji utiče na dinamiku fizioloških i biohemijskih procesa u biljci, smanjenje prinosa i promene u kvalitetu grožđa - objašnjava dr Todić. - U većini vinskih regija, porast temperature je pomerio vreme sazrevanja pojedinih sorti u najtopliji period godine, što je izazvalo promene u hemijskom sastavu grožđa i, na kraju, izmenjen je senzorni profil i stil vina, na koji su potrošači decenijama naviknuti. Vina su sa sve višim sadržajem alkohola, prisutni su problemi u fermentaciji, kiseline je sve teže očuvati, a sve veći je i nesklad između tehnološke, aromatske i fenolne zrelosti.

Vinova loza je, inače, mediteranska biljka, evoluciono adaptirana na tople i sušne uslove, ali izmenjeni režim padavina, kao i sve češći i duži sušni periodi sa ekstremno visokim temperaturama, uvode biljku u stanje fiziološkog stresa. Te posledice su prisutne kod svih sorti.

- Zbog skraćenog vremena sazrevanja grožđa i sve ranijih berbi, u prednosti su sorte poznih epoha sazrevanja, kao što su prokupac i kaberne sovinjon. Kada je u pitanju zaštita od poznih prolećnih mrazeva, sorte koje kasnije otpočinju vegetaciju u proleće su u prednosti u odnosu na one koje ranije razvijaju lastare, poput šardonea i merloa - kaže sagovornica "Novosti".

Foto: J.J.Baljak

Dodaje i da sve vinske zemlje rade na razvijanju strategija, koje podrazumevaju set mera za ublažavanje posledica i prilagođavanje klimatskim promenama. Tu spadaju mere koje se odnose na održavanje špalira i zemljišta, primenu kasne rezidbe, upotrebu mreža za zaštitu od UV zračenja, uvođenje sistema za navodnjavanje, povećanje visine stabla kako bi se umanjila opasnost od poznih prolećnih mrazeva, kao i podizanje vinograda na većim nadmorskim visinama, gde za to postoje uslovi.

- Drugi set mera se odnosi na modifikaciju biljnog materijala i predstavlja osnovu dugoročne strategije prilagođavanja klimatskim promenama, jer je ekološki prihvatljiv i ne povećava cenu proizvodnje. U tom smislu, prioritet je na klonovima i sortama poznog sazrevanja i loznim podlogama otpornim na sušu - obrazlaže profesorka Poljoprivrednog fakulteta.

Foto: J.J.Baljak

Klimatske promene će, očigledno, uticati i na promene sortimenta u apelacijama, gde se tradicionalno, vekovima gaje pojedine sorte. Već danas, nakon desetogodišnjih ispitivanja, u Bordou su uvedene četiri crne autohtone francuske i lokalne sorte, koje su se dobro pokazale u uslovima suše i povišenih temperatura. U perspektivi, one bi mogle da zamene deo današnjeg sortimenta.

Nevidljivi na vinskoj mapi sveta SRBIJA ima malo vinograda. Realne površine koje se obrađuju i donose rod se kreću između 8.000 i 10.000 hektara. S druge strane, godišnje se podigne tek oko 500 hektara novih zasada, što je ispod planirane dinamike, predviđene Strategijom razvoja vinogradarstva u Srbiji iz 2022. - Mi smo mala vinska zemlja, po vinogradarskim površinama nevidljiva na svetskoj vinskoj mapi. Jedini način da skrenemo pažnju na sebe jeste da proizvodimo autentična vina, od autohtonih srpskih sorti i lokalnih sorti karakterističnih za ovo podneblje. Time se treba voditi i kada je podizanje novih vinograda u pitanju - kaže dr Slavica Todić.

- Sve vinogradarske evropske zemlje traže rešenje u autohtonim i starim lokalnim sortama, koje su prošle dug proces prirodne selekcije u različitim klimatskim uslovima, prilagođavale se i kao takve opstale do danas. Tako naš prokupac, koji sazreva polovinom oktobra, predstavlja sortu izbora za vinograde koji se podižu - navodi dr Slavica Todić, uz konstataciju da bi vinogradari trebalo ozbiljno da pristupe donošenju odluka koje prethode podizanju novih vinograda, imajući u vidu da isti ti vinogradi treba da izdrže sve izazove u narednih 40 godina.

Izgubila se autentičnost regiona U SRBIJI, kao i u većini drugih zemalja, u sortimentu dominiraju internacionalne sorte, kao što su merlo, kaberne sovinjon, šardone... U poslednje vreme kod nas konstantno raste interesovanje za vinima od tamjanike, tako da se ta sorta proširila i na regije gde dosad nije tradicionalno gajena. Zanimljivo je međutim, da celim svetom dominira samo 16 vinskih sorti grožđa, koje zauzimaju više od 50 odsto ukupne površine pod vinovom lozom. Dr Todić smatra da je takva situacija uticala na gubitak autentičnosti velikog broja vinskih regiona.

A da bi se neka adaptivna mera ili rešenje vezano za prilagođavanje klimatskim promenama ponudilo i preporučilo praksi, ono mora biti rezultat istraživanja, sa naučno potvrđenim efektima njene primene u određenim ekološkim i proizvodnim uslovima. Ta istraživanja se, kaže naša sagovornica, sprovode kroz istraživačke projekte. Imaju multidisciplinarni pristup i obavljaju ih stručni ljudi iz odgovarajućih naučnih ustanova. Država treba da prepozna značaj i da ulaže u takva istraživanja. Samo takav ozbiljan pristup može da da dugoročne rezultate. Sledeći korak je da se te mere i preporuke učine dostupnim proizvođačima.