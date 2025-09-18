ŠOLAK HTEO DA ZA 120 MILIONA EVRA UGASI NOVU S I N1: Junajted grupa se oglasila saopštenjem - otkriveni detalji

NOVI detalji poslovanja Dragana Šolaka isplivali su u novom saopštenju Junajted grupe. Tu je otkriveno da je Šolak bio spreman da za 120 miliona evra ugasi Novu S i N1.

Dokumentovana korespondencija iz januara 2025. pokazuje da su osnivač Grupe i manjinski akcionar, Dragan Šolak, preko svog dugogodišnjeg bliskog saradnika Vladislava Ratajca, pristupili Telekomu Srbija sa predlozima da:

- uklone N1 i Novu sa liste televizijskih kanala u Srbiji u zamenu za jednokratni iznos od oko 120 miliona evra. Oni bi bili uklonjeni sa liste kablovskih/satelitskih kanala i funkcionisali bi kao kanali koji mogu da se prate jedino putem interneta



- prodaju srpske medijske kanale trećoj strani- prodaju Telekomu Srbija druge delove poslovanja u Srbiji poput Shoppster i D Express

Junajted grupa se oglasila saopštenjem kako bi odgovorili na dezinformacije u vezi sa poslovanjem njihovih medija u Srbiji.

Saopštenje prenosimo u celosti:

United Group odbacuje lažne i obmanjujuće tvrdnje da pokušava da ograniči ili na bilo koji način ugrozi uređivačku nezavisnost televizijskih kanala N1 i Nova S u Srbiji, ili da planira njihovu prodaju kompaniji Telekom Srbija ili entitetima povezanim sa državom Srbijom. Ove tvrdnje su neistinite.

Mediji u okviru United Group funkcionišu tako da je komercijalno upravljanje razdvojeno od uređivačkog odlučivanja, a kompanija pravi jasnu razliku između uredničkog i izvršnog tima.

Uređivačka nezavisnost je za trenutni menadžment i većinskog akcionara, BC Partners, neprikosnovena i nikada neće biti pod uticajem političkih pritisaka ili interesa.

United Group je kompanija, fokusirana na kreiranje vrednosti u okviru portfolija, kroz zdrave i etičke poslovne odluke.

Uredničke odluke za N1 i Novu S donose isključivo urednički timovi, a ne izvršni menadžment United Group, i nije bilo nikakvog mešanja trenutnog rukovodstva. To jasno dokazuje i njihovo nedavno potpuno nezavisno izveštavanje.

Otvoreno pitanje ostaje kakvu je ulogu prethodni menadžment imao u uticaju na uređivačke odluke i sadržaj vesti zarad sopstvenih interesa.

Kompanija Telekom Srbija je iznela određene zabrinutosti u vezi sa ponašanjem Aleksandre Subotić, koja nije članica uredničkog tima nijedne medijske kuće u okviru United Group, i one se trenutno istražuju u skladu sa našim politikama i procedurama.

United Group i njen većinski akcionar, BC Partners, rade na modelu koji će dodatno osigurati i ojačati uređivačku nezavisnost kanala N1 i Nova.

Mere koje se razmatraju uključuju jačanje uređivačkih standarda, ugovore o nemogućnosti mešanja, nadzor nezavisnosti na nivou kanala i uvođenje funkcije spoljnog ombudsmana.

Početkom jula angažovana su dva vodeća međunarodna savetnika kako bi podržali ovaj proces. Cilj je da se obezbedi da uređivačka nezavisnost ostane čvrsta i zaštićena od političkih i svih drugih uticaja.

Trenutni menadžment Grupe nikada nije imao planove da proda svoje medijske resurse Telekomu Srbija ili bilo kom drugom entitetu povezanom sa državom. Jedini razgovori o mogućoj prodaji N1 i Nove vođeni su za vreme prethodnog rukovodstva.

Takva prodaja očigledno nije u skladu sa očuvanjem nezavisnosti što je naš prioritet, dok se istovremeno jača otpornost, efikasnost i učinak portfolija kompanija.

Osnivač i bliski saradnik pokušavali da ugase srpske TV kanale u januaru 2025.

Neke od nedavnih medijskih spekulacija isprepletane su sa aktuelnim sporom među akcionarima.

Bilo kakvi navodi da su razgovori o promeni strukture medijskih resursa ili prodaji poslovanja u Srbiji potekli od trenutnog menadžmenta su netačni i namerno obmanjujući.

Pored ovoga, Šolak je od kompanije Summer Parent, krajnje matične kompanije United Group, zahtevao bonus od 200 miliona evra za navodno posredovanje u prodaji poslovanja United Group u Srbiji.

Čini se da uredničko osoblje N1 i Nove S o ovim pokušajima nije bilo obavešteno.

Pokušaji Šolaka i njegovog predstavnika Vladislava Ratajca nisu usvojeni i ne odražavaju strategiju trenutnog menadžmenta.

Tvrdnje da je novo rukovodstvo pokušavalo da „oslabi“ nezavisne informativne kanale u Srbiji su neistinite.

Radnje koje Šolak i Ratajac sada pripisuju Grupi, a o kojima se izveštava u medijima, zapravo su oni sami osmislili i sprovodili početkom godine.

Da bude potpuno jasno:

- Uređivačka nezavisnost je neprikosnovena. Uredničke odluke donose redakcije. Trenutni menadžment United Group i većinski akcionar BC Partners nisu se mešali u uređivački sadržaj svojih medija.

- Trenutni menadžment United Group nikada nije imao planove da proda N1 ili Novu S Telekomu Srbija ili bilo kome drugom, za razliku od Šolaka i njegovih saradnika.

- Bilo kakvo izvlačenje zaključaka, sugestija ili izveštavanje suprotno od ovoga jednostavno je netačno.

Postavlja se pitanje – u koje svrhe, iz kojih razloga i u čiju korist se ovaj narativ danas plasira.

- Kompanija neće biti uvučena ni u politiku, ni u ličnu agendu Dragana Šolaka. Fokus kompanije ostaje na poslovanju uz operativnu disciplinu, snažno korporativno upravljanje i jasnu odgovornost.

- Trenutni menadžment i većinski akcionar imaju nultu toleranciju prema bilo kakvom mešanju u uređivačku nezavisnost, političkim uticajima, pretnjama nasiljem prema novinarskom timu ili bilo kom od 14.000 zaposlenih u kompaniji, od kojih oko 4.000 radi u United Media, a oko 370 u medijskom sektoru.

Osnovni rezultati poslovanja kompanija u okviru United Group ostaju snažni, što je potvrđeno i u rezultatima za prvo polugodište 2025: prihodi su porasli za 5%, EBITDA za skoro 7%, uz snažnu konverziju gotovine.