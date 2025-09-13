PRAVE NOVE I OBNAVLJAJU STARE VAGONE I LOKOMOTIVE: Spajaju tradiciju i iskustvo sa novim tehnologijama

KOMPANIJA "Želvoz" koja je više od veka stub domaće železničke industrije, predstavlja se na ovogodišnjoj 138. Smederevskoj jeseni među desetak najvećih preduzeća ovog grada. Privredna izložba u okviru ove manifestacije bila je prilika da "Želvoz" kao najveći regionalni remontni centar za šinska vozila, putničke i teretne vagone, lokomotive i infrastrukturna vozila predstavi svoje rezultate i potencijale.

Prema rečima generalnog direktora "Želvoza" Svetozara Bugarina, ova kompanija je spoj tradicije, znanja, iskustva, tehnologije i inovacije.

- Upravo spajajući tradiciju i iskustvo sa savremenim tehnologija, "Želvoz" pruža rešenja koja pokreću proizvodnju, infrastrukturu i razvoj - kaže za "Novosti" Bugarin. - U današnje vreme na teritoriji Balkana vozna sredstva su vremešna, posebno u putničkom saobraćaju, gde su važna sredstva - stara i po nekoliko decenija. Veliki je problem danas omogućiti da ta vozila rade, kada se mnogi delovi za njih i ne proizvode ili su se fabrike gde su se proizvodila ugasile. Potrebna je tada zamena koja podrazumeva inovativna rešenja.

Tada na scenu stupa znanje i iskustvo radnika "Želvoza", koje je od neprocenjivog značaja.

Penzioneri kao savetnici

SMEDEREVSKI "Želvoz" sada zapošljava oko 500 radnika, ali će potreba za stručnim kadrom uskoro biti značajno veća. S obzirom na specifičnost posla, obuku mladih kadrova preuzimaju najstariji radnici, ali i penzioneri. Osnovan je i Klub penzionera "Želvoza", čiji sekretar Vladimir Pavlović s ponosom priča o velikoj istoriji ove kompanije.

- Sledeće godine slavimo 110 godina postojanja i rada firme, a vlasnici su prihvatili naš predlog da tim povodom napravimo i monografiju preduzeća - kaže Pavlović. - Cele godine ćemo imati neka dešavanja kojima ćemo obeležiti jubilej.

- Na Balkanu ne postoji takav centar sa velikim potencijalom za remont, izradu i projektovanje kao što je "Želvoz" - istakao je Bugarin. - Naša snaga leži u stručnosti, preciznosti i sertifikovanim procesima.

Da bi se zaokružio čitav proces pod isti krov došla je i fabrika "Goša" iz Smederevske Palanke, koja je u bogatoj istoriji napravila više od 2.500 teretnih vagona koji i dalje kruže Evropom.

- Prvi teretni vagon koji je u protekloj deceniji napravljen u domaćoj firmi izašao je iz "Goše" - kaže naš sagovornik. - Taj vagon ispunjava najsavremenije i najzahtevnije standarde."Goša" pregovara sa "Srbija kargom" oko isporuke ovih vagona, ali i sa železničkim gigantima iz inostranstva. n