BANKE SPUŠTAJU KAMATE: Evo šta znači novi povoljan kredit do 1.000.000 dinara

BANKE u Srbiji spuštaju kamatne stope na gotovinske, potrošačke i stambene kredite.

Sve banke koje u svojoj ponudi imaju gotovinske, potrošačke i stambene kredite u dinarima obavestile su Narodnu banku Srbije da će sniziti kamatne stope na ove vrste kredita, potvrdili su za „Blic Biznis“ u centralnoj banci.

Ova odluka znači da će kamatne stope na kredite biti niže od očekivanih, koje je ranije propisala NBS, u okviru mera za smanjenje kamata na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i na kredite namenjene refinansiranju već postojećih obaveza.

Građani će moći da iskoriste ovu pogodnost već od 15. septembra, kada banke zvanično izlaze sa novim ponudama povoljnih kredita. Radi se o merama usmerenim ka poboljšanju životnog standarda, a građani mogu da apliciraju za kredite koji im trenutno trebaju.

Vrste kredita koje se nude u okviru ove mere:

Dinarski potrošački i gotovinski krediti u iznosu do 1.000.000 dinara;

Dinarski krediti za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u banci bez ograničenja iznosa;

Posebni gotovinski krediti do 1.000.000 dinara i krediti za refinansiranje namenjeni penzionerima, uz uključen životno osiguranje;

Stambeni krediti za kupovinu prve stambene nepokretnosti.

Šta se dešava ako primanja porastu?

U slučaju da klijent dobije povišicu ili njegova primanja pređu prag od 100.000 dinara tokom otplate, to neće uticati na već ugovorene uslove kredita, uključujući kamatnu stopu. NBS naglašava da se kriterijumi za povoljne kredite sagledavaju u trenutku odobravanja kredita i ostaju nepromenjeni do kraja otplate.

Podsetimo, za građane sa primanjima do 100.000 dinara, kamata na gotovinske kredite ne sme da premaši 7,5 odsto, dok će Poštanska štedionica smanjiti kamatu na 5,99 odsto. Smanjenje kamatnih stopa odnosi se na zaposlene sa primanjima do 100.000 dinara, što uključuje 64,3% radnika, kao i na penzionere sa primanjima do 100.000, gde je obuhvaćeno 92% penzionera. Planirano je da se smanjenje kamate proširi i na preostalih 8% penzionera.

