SPORAZUM o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“ je diplomatska pobeda predsednika Rusije Vladimira Putina, objavila je američka agencija Blumberg.

Foto: Profimedia

-Predsednik Rusije Vladimir Putin je, sudeći po svemu, ostvario diplomatsku pobedu zahvaljujući sporazumu o gasovodu, navodi se u članku.

Agencija ističe da je sporazum od obostrane koristi za dve zemlje i da će doprineti jačanju odnosa Rusije i Kine u decenijama koje slede.

Istovremeno, sporazum će uticati na globalnu trgovinu gasom, zaključuje američka agencija.

„Snaga Sibira - 2“ je projekat snabdevanja Kine gasom iz zapadnosibirskih polja preko Mongolije brzinom od 50 milijardi kubnih metara godišnje.

Očekuje se da će ugovor biti potpisan na 30 godina.

Generalni direktor „Gasproma“ Aleksej Miler izjavio je ranije da su Rusija i Kina potpisale su memorandum o izgradnji gasovoda „Snaga Sibira 2“.

-Na osnovu javne izjave lidera tri zemlje – Rusije, Kine i Mongolije – danas je potpisan pravno obavezujući memorandum o izgradnji gasovoda "Snaga Sibira 2" i tranzitnog gasovoda "Sojuz Vostok" kroz Mongoliju, istakao je on.

Miler je napomenuo da projekat ovih razmera ne podrazumeva brze odluke.

„Gasprom“ i CNPC su se takođe složili da povećaju pumpanje putem „Snaga Sibira“ sa 38 na 44 milijarde kubnih metara godišnje.

Strane su takođe potpisale sporazume o povećanju obima isporuke preko dalekoistočne rute sa 10 na 12 milijardi kubnih metara.

„Snaga Sibira“ je magistralni gasovod iz Rusije u Kinu, dugačak oko tri hiljade kilometara. Prvi gas je stigao iz Čajandinskog nalazišta u Jakutiji krajem 2019. Tri godine kasnije, počelo je snabdevanje iz Koviktinskog polja u Irkutskoj oblasti.

(sputnikportal.rs)

