VRŠČANI ISPRAZNILI RAFOVE SA NIŽIM CENAMA: Pojeftinilo povrće - Luk za 45 dinara (FOTO)

U LIDL-u u Vršcu danas prepodne je bila neuobičajeno velika gužva za ponedeljak u to vreme. Građani su pohrlili da pazare po najavljenim nižim cenama, ali, zasada, nisu baš sve osnovne namirnice pojeftinile, poput ulja, koje i dalje košta 199 dinara.

Foto: J.J.Baljak

S druge strane, kilogram belog krompira, koji je koštao 79,99 dinara, sada se može kupiti za 64,99 dinara. Na istaknutoj ceni, doduše, piše da je to akcija, koja će trajati do 7. septembra. Snižena je i cena crvenog luka, koji je sa 129,99 dinara pojeftinio na 84,99 dinara.

Mnogo je artikala – od prehrambenih proizvoda do kozmetike i kućne hemije – na kojima su cene napisane crvenom bojom, sa oznakom „niže cene“. Ti rafovi su do 14 časova uglavnom bili ispražnjeni.